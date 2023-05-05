شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسةلـ Mozilla : تطبيقات الصحة العقلية والعلاج غير آمنة بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تحقيق عن تطبيقات الصحة العقلية أن العديد من الخدمات الأكثر شيوعًا تفشل في حماية خصوصية وأمن مستخدميها، وهذا كان من خلال متابعة لتقرير من دليل الخصوصية غير المدرجة العام الماضي، حيث وجد الباحثون في Mozilla أن التطبيقات المصممة لحل المشكلات الحساسة، مثل العلاج وحالات الصحة العقلية لا تزال تجمع كميات كبيرة من البيانات الشخصية، بموجب سياسات الخصوصية المشكوك فيها أو الخادعة، نقلا عن موقع theverge

وأعاد الفريق مراجعة 27 من تطبيقات الصحة العقلية والتأمل والصلاة التي ظهرت في دراسة العام السابق، بما في ذلك،Calm ، و Youper و Headspace ، بالإضافة إلى خمسة تطبيقات جديدة طلبها الجمهور، من بين هذه التطبيقات البالغ عددها 32، تم وضع علامة تحذير "الخصوصية غير متضمنة" على 22 تطبيقًا، وهو أمر تخصصه Mozilla للمنتجات التي لديها معظم مخاوف الخصوصية والبيانات الشخصية، يعد هذا تحسنًا طفيفًا عن 23 تطبيقًا حصل على التصنيف العام الماضي، على الرغم من أن Mozilla قالت إن حوالي 17 تطبيقًا من بين 27 تطبيقًا كانت تعيد النظر فيه، لا تزال تسجل نتائج سيئة - إن لم تكن أسوأ - من حيث الخصوصية، والأمان هذه المرة.

Repika: My AI Friend ، وهو روبوت محادثة "صداقة افتراضية"، وتم حظر My AI Friend فعليًا في إيطاليا بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات، كان أحد التطبيقات الجديدة التي تم تحليلها في الدراسة هذا العام، وتلقى أكبر قدر من التدقيق، أشار باحثو Mozilla إليه على أنه "ربما أسوأ تطبيق تمت مراجعته على الإطلاق"، مما يسلط الضوء على مشكلات الخصوصية المنتشرة، وأنه فشل في تلبية الحد الأدنى من معايير الأمان للمؤسسة، حظرت الجهات التنظيمية في إيطاليا فعليًا برنامج الدردشة الآلي ،في وقت سابق من هذا العام بسبب مخاوف مماثلة، زاعمة أن التطبيق انتهك لوائح خصوصية البيانات الأوروبية وفشل في حماية الأطفال.

كما تم تسليط الضوء على BetterHelp لمشاركتها البيانات الحساسة لعملائها بشكل غير صحيح، مع معلنين مثل Facebook و Snapchat ،بعد أن وعدت بالحفاظ على خصوصية هذه المعلومات في مارس، وافقت شركة الاستشارات عبر الإنترنت على دفع 7.8 مليون دولار للجنة التجارة الفيدرالية لتسوية التهم الموجهة إليها، بسبب مثل هذا السلوك، تشمل تطبيقات الصحة العقلية الأخرى المدرجة على أنها تتمتع بممارسات خصوصية وأمان رهيبة ،استشارات Pride مملوكة لشركة BetterHelp) و Talkspace و Headspace و Shine أشارت Mozilla أيضًا إلى أن Better Stop Suicide و Liberate و RAINN لم تعد مدعومة ، وبالتالي من غير المحتمل أن تتلقى أي تحديثات أمنية مهمة لحماية المستخدمين

في غضون ذلك ، شهدت بعض التطبيقات المعروضة في قائمة العام الماضي بعض التحسينات، تم تمييز Youper على أنه الأكثر تحسينًا من بين المجموعة ، حيث قام بإصلاح ممارسات جمع البيانات الخاصة به وتحديث متطلبات سياسة كلمة المرور الخاصة به، للدفع للحصول على كلمات مرور أقوى وأكثر أمانًا، كما قام كل من Moodfit و Calm و Modern Health و Woebot بإجراء تحسينات ملحوظة من خلال توضيح سياسات الخصوصية الخاصة بهم ، بينما أشاد الباحثون بـ Wysa و PTSD Coach لكونهما "رأسًا وكتفين فوق التطبيقات الأخرى من حيث الخصوصية والأمان".

تقول Mozilla أن نتائج هذه الدراسة الأخيرة لا تعني بالضرورة أنه يجب عليك التوقف عن استخدام تطبيق سجل نقاطًا ضعيفة، وترك الفريق نصائح مخصصة حول كل تطبيق تمت مراجعته في التقرير، لتقديم إرشادات حول كيفية الحفاظ على خصوصيتك عند استخدامها،

,تلعب العديد من المشكلات الموضحة في تقرير Mozilla دورًا أكبر في المخاوف بشأن خصوصية تطبيقات الصحة العقلية، دفع الطلب المتزايد على هذه الخدمات خلال جائحة كوفيد مشرعين مثل السناتور إليزابيث وارين للتحقيق في العلاقات بين تطبيقات العلاج والمعلنين عبر الإنترنت العام الماضي، معتقدين أنهم قد يستفيدون بشكل غير عادل من البيانات الحساسة للعملاء. تزعم Mozilla أن سوق تطبيقات الصحة العقلية قد نما بنحو مليار دولار منذ عام 2022 وحده.

يقترح وارن فرض حظر شامل على مبيعات بيانات الموقع والصحة،وتفرض FTC غرامة قدرها 1.5 مليون دولار على GoodRx لمشاركة بيانات صحة المستهلك مع المعلنين.