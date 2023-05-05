شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية الاستفادة بأحدث ميزات روبوت الدردشة GPT-4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة OpenAI الإصدار الأحدث من الذكاء الاصطناعى الخاص بها GPT-4، وتقول إن النسخة المحدثة أكثر موثوقية وإبداعًا من سابقتها، حيث قال الرئيس التنفيذي سام التمان، إن التكنولوجيا قادرة على اجتياز امتحانات المحاماة وغيرها من الاختبارات المهمة.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، كان ChatGPT مدعومًا مسبقًا بواسطة GPT-3.5، وهذا التحديث متاح للمستخدمين الذين يدفعون مقابل ChatGPT Plus، وسيتم منح الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لعدد محدود من المطورين في قائمة انتظار OpenAI.

لكن أولئك الذين جربوا Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Microsoft قد جربوا بالفعل بعض التقنيات الجديدة، وقالت مايكروسوفت، إن ملف Bing المعزز بالذكاء الاصطناعي كان مدعومًا بإصدار GPT-4 الذي تم "تخصيصه للبحث".

وهنا خمس أشياء يمكن القيام بها من خلال الإصدار الجديد، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. يمكن لـ GPT-4 فهم الصور

يعد إصدار GPT-4 هو "متعدد الوسائط"، مما يعني أنه يمكنه رؤية ومعالجة مطالبات الصور بالإضافة إلى النص.

يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من روبوت الدردشة وصف الصور، ولكن يمكنه أيضًا وضعها في سياقها وفهمها، ففي أحد الأمثلة التي قدمتها شركة OpenAI ، يظهر روبوت المحادثة وهو يصف ما هو مضحك في مجموعة من الصور.

2. ردود أكثر دقة

سيعطي التحديث ردودًا أكثر دقة على استفسارات المستخدمين، حيث صرحت شركة OpenAI في تدوينة على مدونة أن النظام كان أكثر عرضة بنسبة 40٪ لتقديم ردود فعلية من GPT-3.5، ويمتلك GPT-4 أيضًا قدرات تفكير متقدمة أكثر من سابقتها.

لا يزال برنامج المحادثة المحدث غير محصن ضد "الهلوسة"، وهو ميل للذكاء الاصطناعي لتوليد ردود خاطئة أو أخطاء منطقية.

3. يمكن للمستخدمين إجراء محادثات أطول

يمكن لـ GPT-4 استيعاب نصوص أكثر بنحو ثمانية أضعاف من ChatGPT.

هذا يعني أن روبوت المحادثة سيكون لديه "ذاكرة" أطول وسيكون قادرًا على مواكبة المحادثات الطويلة.

وقالت شركة أوبن أيه آي إن النسخة الأخيرة يمكن أن تعالج ما يصل إلى 25 ألف كلمة، مقارنة بـ 3000 كلمة سابقة.

4. صعب خرق القواعد

قالت شركة أوبن إيه آي إن التحديث يضمن أفضل نتائجه على الإطلاق بشأن "القابلية للتوجيه، ورفض الخروج من حواجز الحماية".

وقالت الشركة إن النظام "أقل احتمالاً بنسبة 82٪ للرد على طلبات المحتوى غير المسموح به"، حيث حاول العديد من المستخدمين خداع ChatGPT للإجابة بشكل غير لائق أو تجاوز الإشراف على المحتوى الخاص به، ومن المحتمل أن يزود OpenAI بالعديد من الأمثلة على المطالبات الخبيثة.

5. روبوت المحادثة أكثر إبداعًا

قالت OpenAI إن التحديث كان الإصدار الأكثر إبداعًا وتعاونًا من ChatGPT حتى الآن.

وقالت الشركة إن التغييرات قد تكون "طفيفة" في المحادثات غير الرسمية ولكنها ستتضح عندما يواجه الروبوت مواقف معقدة، وقال أوبن إيه آي إن GPT-4 "قادر على التعامل مع تعليمات أكثر دقة بكثير من GPT-3.5".

كما أنه بالتعاون مع المستخدمين، يمكن لروبوت الدردشة إنتاج وتحرير مهام الكتابة الإبداعية مثل صياغة الشاشة، وأضافت الشركة أن برنامج الدردشة المُحدث يمكنه تعلم أسلوب كتابة المستخدم.