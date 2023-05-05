شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين متصفح سفارى وجوجل كروم.. أيهما أكثر أمانا لمتصفحات الويب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل بحث جديد إلى أن متصفح آبل سفاري هو متصفح الويب، الأقل عرضة للخطر، وعلى الرغم من توفره على أجهزة Apple ، يشعر معظم الناس براحة أكبر مع جوجل كروم، كونه متصفح شائع الاستخدام ويفضل كثير من الناس استخدامه.

وتعني هذه الشعبية أن معظم الأشخاص يلتزمون بـ كروم، مما يجعل سوق متصفحات الويب تظل كما هي. وفقًا لـ Statcounter، وهي عبارة عن نظام أساسي يتتبع استخدام متصفحات الويب عبر مواقع الويب المختلفة، كما لا يزال Google Chrome هو متصفح سطح المكتب الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 66 % من حصة السوق.

يعد سفاري ومايكروسوفت إيدج هما المستعرضان التاليان الأكثر شيوعًا، مع 11.87% و 11% من المستخدمين على التوالي.

ومع ذلك، فإن 1.01% فقط من الهنود يستخدمون سفاري، مما يشير إلى انخفاض شعبيته في تلك المنطقة.

يعد جوجل كروم أيضًا متصفح الويب الأكثر ضعفًا في عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن Atlas VPN.

كشف التقرير أن كروم لديه 303 ثغرات تم الإبلاغ عنها حتى الآن هذا العام ، وهو أعلى عدد تراكمي من الثغرات الأمنية على الإطلاق ، مع أكثر من 3000 نقطة ضعف تم الإبلاغ عنها إجمالاً.

كان متصفح سفاري من آبل لديه باستمرار أرقام ضعف منخفضة لسنوات، على الرغم من وجود أكثر من مليار مستخدم وأصبح ثاني أكثر متصفح شعبية على مستوى العالم، كان لدى Safari 26 نقطة ضعف موثقة فقط في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، فى المقابل يعد Google Chrome المتصفح الأكثر استخدامًا في العالم، ولكنه يحتوي أيضًا على عدد كبير من نقاط الضعف.

لكن لا يتمتع سفاري بشعبية كبيرة ولكنه أكثر أمانًا نظرًا لانخفاض عدد نقاط الضعف فيه.

عند اختيار متصفح، من المهم أن تزن مزايا وعيوب كل متصفح لتحديد الأفضل لاحتياجاتك.

آبل سفاري هو متصفح ويب تم تطويره بواسطة آبل وهو متاح لأجهزة macOS و iOS و iPadOS.

تم إصداره لأول مرة في عام 2003 وأصبح منذ ذلك الحين أحد أكثر متصفحات الويب شيوعًا في العالم.

يوفر سفاري تجربة تصفح سريعة وآمنة ويحتوي على العديد من الميزات مثل الاستعراض المبوب والتصفح الخاص ومانع النوافذ المنبثقة المدمج.

كما أنه يدعم مجموعة من تقنيات الويب مثل HTML5 و CSS و JavaScript. تم تحسين سفاري لأجهزة آبل وبرامجها، مما يتيح تجربة سلسة عبر أجهزة آبل المختلفة.