شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرواد الروس يخرجون بمهمة جديدة إلى الفضاء المفتوح والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف البيان "افتتحت البوابة في المحطة لخروج الرواد في تمام الساعة 23:05 بتوقيت موسكو، وقام الرواد بعدها بإعداد غرفة معادلة الضغط للنقل، ومن ثم تولى رائد الفضاء المتواجد داخل المحطة أندريه فيديايف مهمة نقل المعدات من وحدة لأخرى باستخدام ذراع ERA الآلية، وبعدها قام الرائدان بتركيبها على وحدة ناؤوكا".
وتجدر الإشارة إلى أن سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتيلين كانا قد خرجا في 19 أبريل الماضي في مهمة إلى الفضاء المفتوح استمرت 7 ساعات و55 دقيقة، قاما خلالها بنقل مبرّد حراري من وحدة "راسّفيت" (الفجر) إلى وحدة "ناؤوكا" (العِلم) التابعة للقسم الروسي في المحطة، وذلك لتخفيف الضغط الحراري على الوحدة الأخيرة أثناء إجراء التجارب العلمية فيها.
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