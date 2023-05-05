شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرواد الروس يخرجون بمهمة جديدة إلى الفضاء المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روادها المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية نفذوا مهمة ناجحة أخرى في الفضاء المفتوح، حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "ليلة الأربعاء 3 مايو الجاري خرج رائدا الفضاء، سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتيلين من المحطة الفضائية الدولية لتنفيذ مهمة في الفضاء المفتوح، الهدف الأساسي من هذه المهمة هو ربط غرفة معادلة الضغط بوحدة ناؤوكا الروسية".

وأضاف البيان "افتتحت البوابة في المحطة لخروج الرواد في تمام الساعة 23:05 بتوقيت موسكو، وقام الرواد بعدها بإعداد غرفة معادلة الضغط للنقل، ومن ثم تولى رائد الفضاء المتواجد داخل المحطة أندريه فيديايف مهمة نقل المعدات من وحدة لأخرى باستخدام ذراع ERA الآلية، وبعدها قام الرائدان بتركيبها على وحدة ناؤوكا".

وتجدر الإشارة إلى أن سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتيلين كانا قد خرجا في 19 أبريل الماضي في مهمة إلى الفضاء المفتوح استمرت 7 ساعات و55 دقيقة، قاما خلالها بنقل مبرّد حراري من وحدة "راسّفيت" (الفجر) إلى وحدة "ناؤوكا" (العِلم) التابعة للقسم الروسي في المحطة، وذلك لتخفيف الضغط الحراري على الوحدة الأخيرة أثناء إجراء التجارب العلمية فيها.