شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft تطرح روبوت دردشة Bing الأكثر ذكاءً مع حجوزات المطاعم والصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Microsoft عن ترقية كبيرة لبرنامج Bing chatbot الخاص بها اليوم، والتي تضيف إجابات الصور، والفيديو، وحجوزات المطاعم، وسجل الدردشة، وبعض تكامل متصفح Microsoft Edge الأكثر ذكاءً، تتزامن هذه الميزات الجديدة أيضًا مع قيام Microsoft بجعل Bing Chat متاحًا الان لأي شخص لتجربته ، والانتقال من المعاينة الخاصة إلى المعاينة العامة.

ربما تكون الإضافة الأكبر هي ميزة الإجراءات الجديدة في Bing Chat وEdge حيث ستتمكن الآن من استخدام Bing AI من Microsoft لإكمال المهام دون الحاجة إلى التنقل ذهابًا وإيابًا بين المواقع، لذلك إذا أوصت نتيجة البحث بمطعم، فيمكنه عندئذٍ العثور على وقت حجز يناسبك ويساعدك على حجزه، وهذ من خلال محفوظات دردشة ذكية ومستمرة وإجابات بالفيديو والأفلام.

ويمكنه لـ Bing Actions حجز طاولة مطعم لك، ويعمل هذا أيضًا من خلال Edge ، لذلك إذا كنت تبحث عن أفلام، فيمكنك فقط أن تطلب من Bing AI تشغيلها نيابة عنك، واذا كنت تريد خدمه صحيه ستقوم تلقائيًا بتحديد الخدمة الصحيحة وفتح الموقع لبدء تشغيل الفيلم الخاص بطالبك، ولكن لم تُشارك Microsoft جميع الشركاء الذين تعمل معهم من أجل متصفحها Bing و Edge Actions ، لكن الشركة عرضت OpenTable لحجوزات المطاعم و Apple TV للبحث عن الأفلام، لذلك من الآمن القول أنه سيتم دعمهم عند الإطلاق في غضون أسابيع قليله قادمه.