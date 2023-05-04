شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. واتساب يعمل على ميزة نقل الدردشة إلى iPhone آخر دون استخدام iCloud والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن واتساب يعمل على ميزة جديدة لنظام iOS تسمح للمستخدمين بنقل سجل الدردشة الخاص بهم بسهولة إلى iPhone آخر دون استخدام iCloud، ويتم اختبار الوظيفة على WhatsApp لنظام iOS وتم إصدارها عبر القناة التجريبية.

ويمكن لمستخدمي iPhone الأعضاء في برنامج الاختبار التجريبي TestFlight الوصول إلى الميزة اعتبارًا من الآن، بالإضافة إلى ذلك ، يُقال إن منصة المراسلة الفورية المملوكة لشركة Meta تطلق ميزة تشغيل تلقائي بتنسيق GIF لـ Andorid، وتم رصد الميزة الجديدة في WhatsApp for Android beta v2.23.10.2، والمتوفر عبر برنامج Google Play Beta.

وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، برنامج تعقب ميزات WhatsApp ، تعمل منصة المراسلة الفورية على تطوير ميزة جديدة تسمح لمستخدمي iPhone بنقل الدردشات إلى iPhone آخر دون الاعتماد على iCloud، هذا يعني أنك ستتمكن من ترحيل محفوظات الدردشة بما في ذلك الوسائط من الهاتف القديم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يظهر على iPhone الجديد، ويمكن الوصول إلى الميزة التي يطلق عليها اسم "نقل الدردشات إلى iPhone" من خلال الانتقال إلى إعدادات WhatsApp> الدردشات.

ويقال إن WhatsApp يطرح الميزة عبر برنامج TestFlight التجريبي، مع الإصدار التجريبي v23.9.0.72 لنظام Ios، ويقال إنه متاح لبعض مختبري الإصدارات التجريبية وسيصل إلى المزيد من الأجهزة خلال الأسابيع المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، يختبر WhatsApp التشغيل التلقائي لصور GIF المشتركة في الدردشة، في الوقت الحالي، ويتعين على المستخدمين الضغط فوق GIF لمشاهدة الرسوم المتحركة.

وباستخدام هذه الميزة المقترحة، سيتم تشغيل صور GIF المتحركة تلقائيًا في المرة الأولى التي تظهر فيها في محادثة، ومع ذلك، لاحظ الأشخاص في WABetaInfo أن WhatsApp سيقوم بتحريك GIF مرة واحدة فقط، بعد التشغيل الأولي، سيتعين على المستخدمين الضغط فوق ملف الوسائط لتشغيله مرة أخرى.

يُقال إن التشغيل التلقائي بتنسيق GIF متاح الآن لمختبري الإصدار التجريبي المحددين، كما هو الحال دائمًا، سيتم طرحه لمزيد من مستخدمي الإصدار التجريبي خلال الأيام المقبلة، وقد يضيف WhatsApp تحسينات على الميزة قبل الإصدار النهائي.