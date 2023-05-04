شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft تتيح chatbot Bing GPT-4 للجميع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Microsoft على إتاحة chatbot Bing GPT-4 للجميع اليوم، ولا داعي لمزيد من قائمة الانتظار، كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى متصفح Bing أو Edge الجديد باستخدام حساب Microsoft الخاص بك، وستتمكن الآن من الوصول إلى إصدار المعاينة المفتوح المدعوم بواسطة GPT-4، تقوم Microsoft أيضًا بترقية Bing Chat بشكل كبير مع الكثير من الميزات الجديدة وحتى دعم المكونات الإضافية.هذا ماتم نشره على موقع theverge.

ويأتي إطلاق المعاينة المفتوحة هذا بعد شهرين تقريبًا من تجربة Microsoft لإزالة قائمة الانتظار لميزة Bing Chat الجديدة، تم إطلاق chatbot في الأصل في معاينة خاصة في فبراير، وفتحته Microsoft تدريجيًا منذ ذلك الحين.

وتضيف Microsoft الآن المزيد من الميزات الذكية إلى Bing Chat ، بما في ذلك نتائج الصور والفيديو، وميزة Bing وEdge الجديدة، والدردشة المستمرة والمحفوظات، ودعم المكونات الإضافية، سيكون دعم المكون الإضافي الإضافة الرئيسية للمطورين ومستقبل Bing Chat.

وتعمل Microsoft مع OpenTable لتمكين المكون الإضافي الخاص بها لإكمال حجوزات المطاعم داخل Bing Chat و WolframAlpha لتوليد التصورات.

وستشارك Microsoft الكثير في مؤتمر Build الخاص بها في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يجب أن نلقي نظرة أفضل على كيفية قيام المطورين بالفعل بتوسيع برنامج الدردشة هذا مثلما فعل OpenAI مع ChatGPT في مارس.