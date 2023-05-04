تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن بعض تفاصيل جهاز iPad القادم بحجم 14 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد أحدث التسريبات على تطوير ابل لإصدار جديد من أجهزة الآيباد بحجم شاشة 14 إنش، ولقد أوضحت التسريبات بعض التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.

تستمر التسريبات في الكشف غن ملامح تصميم ومواصفات إصدار ابل القادم من أجهزة الآيباد الذي يتميز بحجم أكبر في الشاشة.

ولقد جاءت أحدث التسريبات عبر @analyst941 لتقدم تفاصيل أكثر حول جهاز الآيباد القادم الذي يتميز بحجم 14 إنش، حيث بدأت ابل في العمل على تطوير إصدار خاص من iPadOS 17، والذي يهدف لدعم جهاز iPad Pro، وUltra، وأيضاً أجهزة Studio المميزة بحجم أكبر في الشاشة.

ومن المقرر أن يدعم الإصدار الخاص من iPadOS 17 أجهزة الآيباد في الإتصال باثنان من الشاشات الخارجية بدقة 6K، ومعدل تحديث 60Hz.

كما أشار مصدر التسريبات إلى أن جهاز iPad المميز بحجم 14 إنش قد يأتي برقاقة معالج M3 Pro، إلا أنها تفاصيل غير مؤكدة حتى الآن، حيث قدمت ابل معالجات “Pro” في الإصداارت المتطورة من أجهزة ماك فقط حتى الآن.

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