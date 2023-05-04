تكنولوجيا: شاومي تطلق إصدار محدود من هاتف Xiaomi 13 Ultra بألوان جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شاومي الإصدار المحدود الجديد من هاتف Xiaomi 13 Ultra في السوق الصيني بدءاً من 6 من مايو، والذي يأتي بإختيارات جديدة في الألوان.

أطلقت شركة شاومي مؤخراً نموذج خاص من هاتف Xiaomi 13 Ultra يأتي بسعة تخزين 1 تيرابايت، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وقبل توفر الهاتف في بعض الأسواق العالمية قدمت شاومي الهاتف في السوق الصيني بإختيارات جديدة في الألوان بإصدار محدود.

وتشمل الإختيارات الجديدة من ألوان هاتف 13 Ultra الأزرق الفاتح، والبرتقالي Cabernet، وأيضاً اللون الأصفر Ginkgo.

وتتوفر الإختيارات الجديدة في ألوان هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، على أن يتوفر الإصدار المحدود في السوق الصيني بسعر 941 دولار تقريباً بدءاً من 6 من مايو.

ولقد انطلق هاتف Xiaomi 13 Ultra بشاشة AMOLED بحجم 6.73 إنش، وجودة عرض QHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما تصل نسبة السطوع في الشاشة إلى 2600 nit.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، ويأتي أعلى نموذج بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

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