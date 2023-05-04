تكنولوجيا: جوجل تطلق تحديث Chrome 113 الذي يجلب تحسينات في مكالمات الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جوجل تحديث جديد لمتصفح كروم، حيث تقدم من خلال تحديث Chrome 113 تحسينات في مكالمات الفيديو وآداء الجرافيك على شبكة الإنترنت.

يعد Google Chrome المتصفح الأكثر شعبية بين الكثير من المستخدمين، ولقد أكد تقرير نشر مؤخراً من شركة بحثية على أن متصفح كروم يسيطر على حصة بنسبة 66.13%، بينما يأتي متصفح Safari في المركز الثاني بحصة سوقية بنسبة 11.87%.

وتدعم هذه المنافسة بين المتصفحات المستخدمين بشكل أفضل، حيث تعمل الشركات غالباً على تحديث المتصفح بمميزات جديدة لتحقيق الريادة.

وفي إطار المنافسة المستمرة بين الشركات لتطوير المتصفحات بمميزات جديدة، ، قدمت جوجل التحديث الجديد Chrome 113، الذي يجلب دعم تشفير الفيديو AV1 بآداء أسرع لدعم مكالمات الفيديو من بين تحسينات أخرى نستعرضها في السطور التالية:

آداء أسرع في تشفير AV1

يدعم تحديث Chrome 113 دمج إصدار libaom 3.6 مع تسريع الفيديو المميز بتشفير AV1 الذي يرتكز على وحدة المعالجة، ومن المقرر أن يدعم هذا التحديث جميع تطبيقات WebRTC، لتعزيز آداء مكالمات الفيديو والإجتماعات بآداء سريع وأكثر كفاءة.

ولقد إختبرت الميزة الجديدة مع Google Meet حيث دعم تشفير الفيديو AV1 بسرعة 40 كيلوبت في الثانية، لذا يقدم آداء عالي مع النطاق الترددي المنخفض.

مميزات وسائط CSS

يدعم هذا التحديث مميزات للوسائط تشمل CSS overflow-inline وoverflow-block، مع تحديث مميزات وسائط CSS.

دعم مجموعة صور CSS

يدعم المتصفح الآن إعداد صور CSS، مع دعم الكتابة لتحديد إختيارات الصور.

تمكين WebGPU إفتراضياً

يأتي WebGPU كإختيار إفتراضي جديد في تحديث Chrome 113 بعد WebGL، مما يعزز آداء الجرافيك ثلاثي الأبعاد في المتصفح، وهي ميزة يمكن أن تقدم دعم جيد للاعبين على المتصفح.

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