شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم إصدار تجريبى مجانى للأصدقاء منGame Pass لمدة 14يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدعم مايكروسوفت ابتداءً من اليوم المشتركين الحاليين في ألعاب Game Pass Ultimate و PC Game Pass من خلال إهداء ما يصل إلى خمسة أصدقاء إصدار تجريبي مجاني من Game Pass لمدة 14 يومًا، شريطة ألا يكون صديقك قد جرب الخدمة من قبل ، ويمكنك إرسال دعوة إحالة إليه بالضغط فوق الزر الجديد "منح PC Game Pass" الموجود على شاشة Game Pass الرئيسية.

وفى تصريح أدلى به رئيس Microsoft Gaming Phil Spencer فى الخريف الماضى في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال ، قال إن Game Pass كانت في ذلك الوقت تشهد نموًا كبيرا على أجهزة الكمبيوتر مع تباطؤ الإقبال على وحدات تحكم Xbox بشكل أساسي بسبب التشبع، وفقا لتقرير engadget.

وقال سبنسر للمنافذ وصلت Game Pass إلى كل من يريد الاشتراك على وحدة التحكم ويبدو أن مايكروسوفت تأمل في الاستفادة من هذا الاتجاه.

ويأتي إطلاق برنامج الإحالة بعد أن توقفت Microsoft الشهر الماضي عن تقديم عرض Game Pass التمهيدي ، والذي سمح للمستخدمين الجدد بدفع دولار واحد لتجربة الخدمة لمدة شهر في ذلك الوقت ، وقالت الشركة إنها كانت "تقيم عروض ترويجية مختلفة" لجذب عملاء جدد إلى Game Pass.