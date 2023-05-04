شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الديمقراطيون يحذرون من المواد الإعلامية المزيفة بالذكاء الصناعى بالانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إعلان زائف تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يدعى أنه من اللجنة الوطنية الجمهورية (RNC) للكونغرس يظهر كيفية استخدام التكنولوجيا في الدورة الانتخابية في العام المقبل.

وقدمت النائبة إيفيت كلارك يوم الثلاثاء (ديمقراطية - نيويورك) مشروع قانون جديد يطالب بالكشف عن المحتوى، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في الإعلانات السياسية يقول القانون :"الديمقراطي يدق ناقوس الخطر بشأن الإعلانات السياسية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بمشروع قانون جديد".

بعد إعلان الهجوم الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي التابع لـ RNC ، دعت النائبة إيفيت كلارك إلى مزيد من الشفافية، قالت كلارك لصحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء إن مشروع القانون الخاص بها، كان ردًا مباشرًا على إعلان RNC الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي، ظهر الفيديو بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس جو بايدن عن حملته لإعادة انتخابه في عام 2024 ، والتي تصور مستقبلًا بائسًا حيث أعاد بايدن المسودة لمساعدة المجهود الحربي الأوكراني، ودفع الصين لغزو تايوان إذا أعيد انتخابها.

ستكون الدورة الانتخابية القادمة لعام 2024 هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، التي سيتم استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، في الإعلانات السياسية بواسطة الحملات ،والأحزاب، ولجان العمل السياسي الفائقة، ولسوء الحظ فإن قوانيننا الحالية لا تواكب التطور السريع، لتقنيات الذكاء الاصطناعي، "قال كلارك في بيان يوم الثلاثاء.

وبدأ الجدل حول تنظيم الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا التعلم الآلي في الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2020 وقبيل الانتخابات ، انتشر مقطع فيديو مزيف لرئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي، وهي تداعب كلماتها بطريقة مخموره عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي ،وحفزها حفنة من جلسات الاستماع في الكونغرس، وحظرت Meta و TikTok وشركات وسائط اجتماعية كبرى أخرى، في وقت لاحق التزييف العميق اذى يتمكن منه الذكاء الاصطناعى، لكن المشرعين فشلوا في الموافقة على أي تنظيم ذي مغزى نتيجة لجهودهم، ينطبق قانون كلارك للإعلانات السياسية الحقيقية على إعلانات الصور الثابتة، وإعلانات الفيديو ، مما يتطلب رسالة في البداية أو النهاية، تكشف عن استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع وجود دورة انتخابية جديدة تلوح في الأفق، لقى محتوى الفيديو الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وغيره من محتوى الفيديو المزيف ،أكثر انتشارًا عبر الإنترنت، على مدار العام الماضي، أدت زيادة إمكانية الوصول والاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلى إثارة مخاوف المشرعين ، مما أثر في سيل من الفواتير الجديدة والحلول التنظيمية.

في الشهر الماضي وزع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك)، إطارًا واسعًا بين الخبراء يوضح نهج الديمقراطيين لتنظيم الذكاء الاصطناعي، اقترح إطار العمل قواعد جديدة تتطلب من مطوري الذكاء الاصطناعي، الكشف عن مصادر بياناتهم، والذين دربوا الخوارزميات وجمهورها، وشرح لكيفية وصول الخوارزمية إلى استجاباتها ، وفقًا لـ Axios.

في مقابلة في مارس مع The Verge ، أعرب السناتور مارك وارنر عن أسفه لمدى بطء الكونجرس في تنظيم التقنيات الناشئة، وفي حديثه عن إمكانات وسائل التواصل الاجتماعي للضرر ، قال: "أتمنى لو كنا قد وضعنا بعض القواعد في مكانها قبل المباراة"، وتابع: "لدينا فرصة للقيام بذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي."

بدون قوانين جديدة، بدأت الوكالات الفيدرالية في سد الثغرات التي خلفها الكونجرس في الشهر الماضي، سألت وزارة التجارة الجمهور عن الكيفية التي يجب أن تنظم بها الحكومة الفيدرالية خوارزميات الذكاء الاصطناعي ، حيث بدأت لجنة التجارة الفيدرالية في تحذير الشركات من استخدام الذكاء الاصطناعي المتحيز، بحجة أن لديها بالفعل سلطة ملاحقتها بشأن الخوارزميات التمييزية المحتملة.