شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تطرح عناصر تحكم جديدة لـReels تساعدك على ضبط مقاطع الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح فيسبوك مجموعة جديدة من عناصر التحكم لـ Reels التى تمنحك بعض مظاهر التحكم في نوع مقاطع الفيديو التي تريد مشاهدتها عند الضغط على قائمة النقاط الثلاث في الجزء السفلي من مشغل الفيديو، وستجد الآن خيارين جديدين يقولان "إظهار المزيد" و"إظهار أقل.

وسيؤدي اختيار الأول إلى زيادة درجة تصنيف هذا الفيديو مؤقتًا، بحيث يمكن لـ Facebook أن يعرض لك المزيد من البكرات المشابهة له. وفي الوقت نفسه، سيؤدي اختيار الآخر إلى تقليل ترتيبه مؤقتًا بمرور الوقت، بينما تستمر في التصويت باستخدام عناصر التحكم الجديدة ، وسيفهم Facebook تفضيلاتك بشكل أفضل، وفقا لتقرير engadget.

وبالإضافة إلى تقديم عناصر تحكم التخصيص الجديدة، أضافت الشركة Reels إلى قائمة التنقل الرئيسية لـ Facebook Watch في الجزء العلوي من الصفحة، ويمنحك ذلك وصولاً سريعًا إلى مقاطع الفيديو القصيرة، والتي تأمل الشركة أن تقودك إلى اكتشاف منشئي محتوى جدد ومحتوى يتوافق مع اهتماماتك.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن التمرير بسلاسة بين البكرات ومقاطع الفيديو الأطول على Facebook، وأخيرًا، طرحت الشركة علامات جديدة لـ Reels لمنحك مزيدًا من السياق حول سبب ظهورها في جدولك الزمني، مثل ما إذا كان أحد الأصدقاء قد أحبها

وعندما أصدر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي تقرير أرباحه الأخير، قال رئيس الشركة مارك زوكربيرج إن Reels ساعدت في زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على Facebook و Instagram، مع استمرار الشركة في تحسين كيفية تصنيفها لـ Reels ، والتي تهدف إلى إظهار محتوى أكثر صلة، ومن المحتمل أن يأمل Facebook في أن ينتهي الأمر بالمستخدمين إلى قضاء المزيد والمزيد من الوقت على التطبيقات.