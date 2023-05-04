علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Plus وiPhone 14

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القاهرة - سامية سيد - يحظى iPhone 14 Plus، أحدث سلسلة من هواتف iPhone التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2022، بشعبية كبيرة بين المستهلكين، ويقال إنه أكثر شيوعًا من سلسلة iPhone 13 التى تم إطلاقها فى العام السابق.

عند المقارنة، تعمل طرز iPhone 14 بشكل أفضل من سابقاتها، على الرغم من استخدام نفس الشرائح، حيث قدمت كلا المجموعتين خيار لون جديد حصرى فى العام التالى لإصداراتهما، وفيما يلى نعرض مقارنة بين  iPhone 14 Plus وبين iPhone 14  كما يلى

 iPhone 14 Plus

الشاشة: بقياس 6.7 بوصة (2778 × 1284) OLED.

المعالج: A15 Bionic.

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

دعم الشحن السريع: نعم.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP.

نظام التشغيل: iOS 16.

الوزن : 203 جراما.

البطارية: 4325 mAh.

 

iPhone 14

الشاشة: بقياس 6.1-بوصة (2532 x 1170) OLED.

المعالج: A15 Bionic.

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

دعم الشحن السريع: نعم.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP.

نظام التشغيل: iOS 16.

الوزن: 172 جراما.

البطارية: 3279 mAh.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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