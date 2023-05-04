شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه؟.. مايكروسوفت تجبر Outlook وTeams على فتح الروابط فى Edge والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Microsoft Edge متصفحًا جيدًا، ولكن لسبب ما تستمر Microsoft في محاولة دفعه إلى أعناق الجميع وتجعل من الصعب استخدام المنافسين مثل Chrome أو Firefox.

وبدأت Microsoft الآن في إخطار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بأنها ستجبر Outlook و Teams على تجاهل متصفح الويب الافتراضي على Windows وفتح الروابط في Microsoft Edge بدلاً من ذلك.

ونشر مستخدمو Reddit رسائل من مركز إدارة Microsoft 365 تكشف كيف ستقوم Microsoft بطرح هذا التغيير، يقرأ "روابط الويب من حسابات Azure Active Directory (AAD) وحسابات Microsoft (MSA) في تطبيق Outlook for Windows سيتم فتحها في Microsoft Edge في طريقة عرض واحدة تعرض الارتباط المفتوح جنبًا إلى جنب مع البريد الإلكتروني الذي جاء منه". رسالة إلى مسؤولي تكنولوجيا المعلومات من Microsoft.

وعلى الرغم من أن هذا لن يؤثر على إعداد المتصفح الافتراضي في Windows ، إلا أنه جزء آخر من Microsoft 365 و Windows يتجاهل تمامًا اختيارك الافتراضي للمستعرض للارتباطات، وتقوم Microsoft بالفعل بذلك باستخدام نظام Widgets في Windows 11 وحتى تجربة البحث حيث ستضطر إلى الدخول إلى Edge إذا قمت بالضغط فوق ارتباط حتى إذا كان لديك متصفح آخر تم تعيينه كإعداد افتراضي.

مديرو تكنولوجيا المعلومات ليسوا سعداء بالعديد من الشكاوى في مواضيع مختلفة على Reddit ، وفقا لما رصدتها Neowin ، و إذا لم يكن Outlook كافيًا تقول Microsoft "ستصل تجربة مماثلة إلى Teams" قريبًا مع روابط الويب من الدردشات المفتوحة في Microsoft Edge جنبًا إلى جنب مع محادثات Teams، ويبدو أن Microsoft تقوم بطرح ذلك تدريجيًا عبر مستخدمي Microsoft 365 ، ويتلقى مسؤولو تكنولوجيا المعلومات إشعارًا لمدة 30 يومًا قبل طرحه في Outlook.

كما سيتمكن مسؤولو تكنولوجيا المعلومات في Microsoft 365 Enterprise من تعديل السياسة ولكن سيتعين على هؤلاء الموجودين في Microsoft 365 للأعمال إدارة هذا التغيير على الأجهزة الفردية، وسيؤدي ذلك إلى ترك الكثير من الشركات الصغيرة تعاني من صداع غير ضروري يتمثل في معرفة ما تغير، تخيل أنك أقل ذكاءً من الناحية التقنية، وتضغط فوق ارتباط في Outlook ، وتعتقد أنك فقدت كل مفضلاتك لأنها لم تفتح في متصفحك المعتاد.

وتأتي الإخطارات إلى مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بعد أسابيع فقط من وعد Microsoft بإجراء تغييرات مهمة في الطريقة التي يدير بها Windows التطبيقات التي تفتح ملفات أو روابط معينة افتراضيًا، وفي ذلك الوقت صرحت Microsoft بأنها تعتقد "أننا نتحمل مسؤولية ضمان احترام خيارات المستخدم" وأنه "من المهم أن نقود بالقدوة مع منتجات Microsoft الخاصة بطرفنا الأول، وإن إجبار الأشخاص على Microsoft Edge وتجاهل المتصفحات الافتراضية ليس سوى احترام اختيار المستخدم ، ومن الجسيم أن Microsoft تواصل إساءة استخدام هذا.

واختبرت Microsoft تغييرًا مشابهًا لتطبيق Windows 10 Mail الافتراضي في عام 2018 ، في محاولة لإجبار الأشخاص على الدخول إلى Edge للحصول على روابط البريد الإلكتروني، ولم يحدث ذلك أبدًا بفضل رد الفعل العنيف من مختبري نظام التشغيل Windows 10.

كما شهد تغيير مماثل في عام 2020 قيام Microsoft بمحاولة فرض محرك البحث الافتراضي في Chrome على Bing باستخدام مثبت Office 365، ولم يكن مسؤولو تكنولوجيا المعلومات سعداء بذلك أيضًا.

وتم إطلاق Windows 11 أيضًا بعملية فوضوية ومرهقة لتعيين التطبيقات الافتراضية، والتي كانت خطوة إلى الوراء عن نظام التشغيل Windows 10 ولفتت انتباه صانعي المستعرضات المتنافسين مثل Mozilla و Opera و Vivaldi، و أدى تحديث Windows 11 إلى تحسين هذه العملية، ولكن من الواضح أن Microsoft لا تزال مهتمة بإيجاد طرق للتحايل على خيارات المتصفح الافتراضية.

وتستخدم Microsoft بالفعل مطالبات قوية لمنعك من استخدام Chrome، بل إنها أضافت زر Bing عملاقًا إلى Edge في محاولة لدفع الناس لاستخدام محرك البحث الخاص بها، وواجهت Microsoft أيضًا انتقادات بشأن إضافة خيار الشراء الآن ، ودفع خيارات التمويل لاحقًا إلى Edge وخطتها لبناء محفظة تشفير في Edge .