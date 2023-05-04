شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Reddit يسهل مشاركة وعرض المنشورات المرتبطة على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن Reddit أنه يطرح ميزات جديدة لإصلاح مشكلة مشاركة المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتضمن ذلك معاينة محدثة "للرابط المشترك" للمنشورات النصية التي يتم مشاركتها عبر خدمات المراسلة، والمشاركة الجديدة لقصص Instagram، ومشاركة لقطة شاشة بضغطة واحدة والمزيد، تأتي التحسينات في أعقاب الميزات الأخرى سهلة الاستخدام مثل الواجهة المحدثة، وتحسين البحث في التعليقات والمزيد.

وفي الماضي، أدت مشاركة منشور Reddit على تطبيق مراسلة مثل WhatsApp إلى إجبار المستلم على الضغط فوق الرابط لمعرفة ما يحدث، الآن، يمكنك الحصول على معاينة مرئية للمحتوى، جنبًا إلى جنب مع اسم subreddit ومجموع الأصوات المؤيدة والتعليقات.

وحيلة جديدة أخرى هي القدرة على مشاركة محتوى Reddit مباشرة في قصص Instagram دون الحاجة إلى لقطة شاشة أو تنزيل محتوى على هاتفك، ومثلما هو الحال مع تطبيقات مثل صور Google، تظهر "ورقة مشاركة" مخصصة جديدة تعرض القنوات الاجتماعية الأكثر استخدامًا، بحيث يمكنك النشر بسرعة دون مغادرة تطبيق Reddit.

هناك أيضًا تجربة مشاركة لقطة شاشة بنقرة واحدة تتيح لك مشاركة المحتوى دون حفظ الصور على جهازك، ويوفر هذا رابطًا مباشرًا للمحتوى بدلاً من مجرد لقطة شاشة، وفقاً لموقع engadget.

وأخيرًا، قدم Reddit مربع أدوات تضمين جديدًا يسهل تضمين التغريدات في المقالات أو منصات CMS مثل WordPress، مرة أخرى، يتيح ذلك للمستخدمين ليس فقط عرض محتوى Reddit على موقع ويب، ولكن أيضًا الارتباط به مباشرةً، وهذا يجعلها تتماشى مع مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مثل Twitter وFacebook وInstagram ، والتي تتمتع بالقدرة منذ ذلك الحين إلى الأبد.

ومن الصعب تصديق وجود Reddit حتى الآن بدون هذه الميزات، لكن من الواضح أن الشركة شعرت أنها تقف وحدها ولا تحتاج إلى وصول إضافي، وتتبع المشاركة التحديثات الأخرى المصممة لتسهيل استخدام التطبيق ومواقع الويب، مثل إمكانية البحث في تعليقات المنشور، وإضافة موجزات تصفح نصية جديدة بما في ذلك القراءة والمشاهدة، وواجهة منقحة وغير مزدحمة.

في الوقت نفسه، جعل Reddit مؤخرًا الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) ميزة مدفوعة، وذلك ظاهريًا بسبب مخاوف التدريب على الذكاء الاصطناعي.