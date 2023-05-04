شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيت الأبيض يقترح ضريبة بنسبة 30% على الكهرباء المستخدمة بتعدين العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد إدارة بايدن فرض ضريبة بنسبة 30% على الكهرباء المستخدمة في عمليات تعدين العملات المشفرة، وقد أدرجت الاقتراح في ميزانيتها للسنة المالية 2024، في منشور مدونة على موقع البيت الأبيض، قدمت الإدارة رسميًا the Digital Asset Mining Energy أو DAME ضريبة الإنتاج.

وأوضحت أنها تريد فرض ضرائب على شركات العملات المشفرة، لأنها لا تدفع مقابل "التكلفة الكاملة التي تفرضها على الآخرين"، والتي تشمل التلوث البيئي وارتفاع أسعار الطاقة، وفقاً لموقع engadget.

وتابع البيت الأبيض أن تعدين العملات المشفرة له "آثار سلبية غير مباشرة على البيئة"، والتلوث الذي يولده "يقع بشكل غير متناسب على الأحياء ذات الدخل المنخفض والمجتمعات الملونة"، وأضافت أن "استهلاك الطاقة في كثير من الأحيان متقلّب" للعمليات يمكن أن يرفع أسعار الكهرباء للأشخاص من حولهم ويتسبب في انقطاع الخدمة، علاوة على ذلك، تخاطر شركات الطاقة المحلية إذا قررت ترقية معداتها لجعل خدمتهم أكثر استقرارًا، حيث يمكن للمعدنين الانتقال بسهولة إلى موقع آخر، حتى في الخارج.

ليس سراً أن عملية تعدين العملة المشفرة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، في أبريل، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا يوضح بالتفصيل القوة المستخدمة من قبل 34 من عمال المناجم على نطاق واسع في الولايات المتحدة والتي حددتها، على ما يبدو، فإن هذه العمليات الـ 34 فقط تستخدم نفس كمية الكهرباء التي تستخدمها ثلاثة ملايين أسرة في البلاد، وأوضحت التايمز أن معظم تعدين البيتكوين حدث في الصين حتى عام 2021 عندما حظرته الدولة، مما جعل الولايات المتحدة القائد الجديد.

في الولايات المتحدة، وقعت حاكمة نيويورك كاثي هوشول قانونًا يقيد تعدين العملات الرقمية في الولاية العام الماضي، قدرت التقارير السابقة استهلاك الكهرباء المتعلق بعملة البيتكوين وحدها بأكثر من بعض البلدان، بما في ذلك الأرجنتين والنرويج وهولندا.