شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب مواصفات متوقعة لهاتف جوجل Pixel 7a.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات حديثة أنه من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف جوجل الذكي Google Pixel 7a خلال فعاليات مؤتمر جوجل للمطورين Google I / O، وتبدو الصور التي شاركها Roland Quandt من WinFuture كمواد تسويقية رسمية وتقدم قائمة مفصلة بالمواصفات المزعومة لـ Pixel 7a، حيث تمت مشاركة مجموعة الصور على ثلاث تغريدات.

مواصفات Google Pixel 7a

يشاع أن Pixel 7a يأتي مع شاشة Full HD + 6.1 بوصة مع معدل تحديث 90Hz مقارنة بشاشة 60Hz على Pixel 6a، ويقال إن الكاميرا الخلفية تأتي مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل ومستشعر ثانوي بدقة 13 ميجابكسل مقترن بعدسة بزاوية واسعة للغاية.

وفي المقدمة، يُقال أن Google Pixel 7a مزود بكاميرا بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، وتتضمن ميزات الكاميرا على الهاتف الذكي ميزة Super Res Zoom مع تقريب 8x مطور مقارنة بـ 7x على Pixel 6a، وسيحصل الهاتف أيضًا على ميزة Real Tone.

وتحت الغطاء، سيأتي هاتف Pixel 7a مزودًا بـ Tensor G2 SoC والذي يعمل أيضًا على تشغيل الهواتف الذكية Pixel 7 و Pixel 7 Pro، وهذه المرة، قد يأتي Pixel 7a مزودًا بدعم الشحن اللاسلكي وشحن سلكي سريع.

وبقدر ما يتعلق الأمر بالمحتويات الموجودة في العلبة، لا يوجد شاحن ولكن سيكون هناك كابل USB-C إلى USB-C ، وأداة SIM ، ومحول Quick Switch، وبطاقة دعم، ومن المتوقع أيضًا أن يأتي Pixel 7a بميزات مثل Call Screening و Photo Unblur و Magic Eraser وNight Sight.

ويمكن للعملاء أيضًا الحصول على VPN من Google One دون أي تكلفة إضافية - تمامًا كما كان الحال مع Pixel 7 و7 Pro، ويقال أيضًا أن الهاتف يأتي بتصنيف IP67 لحماية الماء والغبار. قد يأتي بثلاثة ألوان: أزرق، أسود وأبيض