تكنولوجيا: سامسونج تطلق جهاز حاسب DM530AFA-LC71W الكل في واحد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج في سوق كوريا الجنوبية عن جهاز الحاسب الجديد DM530AFA-LC71W الكل في واحد الذي يأتي بتصميم يحاكي أجهزة iMac.

يضم جهاز سامسونج DM530AFA-LC71W الكل في واحد شاشة بحجم 24 إنش، كما يرتكز على معالج Intel Raptor Lake، ويتميز الجهاز بأبعاد 16:9، ويدعم دقة 1080 بيكسل، كما تأتي الشاشة بطلاء مقاوم للإنعكاس.

ويتميز DM530AFA-LC71W بمعالج Core i7-1360P بعدد 12 من الأنوية، و16-thread بسرعة 5 GHz في أنوية 4 P.

وتؤكد سامسونج على أن المعالج يدعم قدرة 28 W، كما يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، ويمكن للجهاز أن يدعم الترقية إلى DM530AFA-LC71W، كما يضم سعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة NVMe SSD.

كما يضم الجهاز فتحة لمحرك بحجم 2.5 إنش، أيضاً يتميز تصميم الجهاز بكاميرة webcam منبثقة من الجهاز، ويضم مكبر صوتي بنظام ستريو وقدرة 5 W، كما يأتي الجهاز بعدد 4 من منافذ USB A، ومنفذ USB C، وGigabit Ethernet، مع مدخل ومخرج HDMI، وفتحة لقارئ بطاقة MicroSD.

ومن المقرر أن يأتي النموذج الرئيسي من الجهاز بمعالج Core i3 وسعر 931 دولار، بينما يتوفر النموذج المميز بمعالج Core i5 بسعر 1066 دولار، كما يأتي أعلى نموذج برقاقة Core i7 وسعر 1291 دولار.

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