تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد لهاتف Nothing Phone (2) المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Nothing إعلان تشويقي جديد لهاتفها المرتقب Nothing Phone (2) قبل الإعلان الرسمي المرتقب في صيف هذا العام.

بدأت شركة Nothing في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف الشركة المميزة، والذي ينطلق قريباً بعنوان Nothing Phone (2).

ينطلق قريباً الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 14، وبالتزامن مع ترقب إطلاق هذا الإصدار بدأت Nothing في مشاركة إعلانات تشويقية لإصدارها القادم من الهواتف الذكية.

ولقد مرت بضعة أسابيع منذ أن قدمت الشركة سماعة Ear (2) التي تتضمن بعض التغييرات على إصدار الشركة الأول من السماعات اللاسلكية.

من جانب أخر أشارت Nothing إلى أن إصدارها القادم من الهواتف الذكية يأتي في الفئة المميزة، على عكس إصدار الشركة السابق الذي تتضمن مواصفات في الفئة المتوسطة.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Nothing Phone (2) بشكل رسمي في صيف هذا العام، بينما تشير التسريبات إلى أن الشركة تعقد حدث في الفترة ما بين 21 من يونيو إلى 23 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هذا الإصدار.

يذكر أن إعلان تشويقي سابق أكد على أن هاتف Nothing Phone (2) يرتكز على إصدار من سلسلة معالجات Snapdragon 8.

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