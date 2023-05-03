شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجلس الشيوخ الأمريكى يعيد تقديم قانون منقح لسلامة الأطفال على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال (D-CT) ومارشا بلاكبيرن (جمهوري من ولاية تينيسي) تقديم مشروع قانون من شأنه أن يضع العبء على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لإضافة ضمانات على الإنترنت للأطفال، وتم تقديم قانون سلامة الأطفال على الإنترنت (KOSA) لأول مرة في فبراير الماضي، ولكنه لم يصل إلى مجلس الشيوخ بعد رد فعل عنيف من مجموعات المناصرة.

وقال بلومنتال إن التشريع الذي تم تجديده "يوفر أدوات محددة لمنع شركات التكنولوجيا الكبيرة من توجيه محتوى سام للأطفال ومحاسبتهم على وضع الأرباح على السلامة، ويأتي بعد مشروع قانون منفصل تم تقديمه الشهر الماضي بهدف مماثل، وفقاً لموقع engadget.

وسيتطلب مشروع القانون المحدث عمليات تدقيق سنوية مستقلة من قبل "خبراء وباحثين أكاديميين" لإجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتجنب التنظيم على معالجة المخاطر التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت، ومع ذلك، يحاول التشريع المحدث معالجة المخاوف التي أدت إلى انهيار التكرار السابق، أي أن طبيعته الواسعة للغاية يمكن أن تضر أكثر مما تنفع من خلال طلب المراقبة والرقابة على المستخدمين الشباب.

ووصفت EFF مشروع قانون فبراير 2022 بأنه "خطة قاسية لإجبار المنصات على التجسس على الشباب" والتي "تفشل في التمييز بشكل صحيح بين المحتوى الضار وغير الضار، تاركة للمدعين العامين ذوي الدوافع السياسية سلطة تحديد الأضرار.

أحد المخاوف الأساسية هو أن الدول يمكن أن تستخدم التعريفات الواهية لحظر المحتوى لتحقيق مكاسب سياسية، ويضيف مشروع القانون المعاد كتابته وسائل حماية جديدة لخدمات مثل الخط الساخن الوطني للانتحار ومنظمات تعاطي المخدرات لتجنب التعرض للأذى دون داع، بالإضافة إلى ذلك، ستجعل المنصات الاجتماعية توفر خيارات للقصر لحماية معلوماتهم، وإيقاف تشغيل الميزات التي تسبب الإدمان وإلغاء الاشتراك في التوصيات الحسابية، (وسيتعين على المنصات الاجتماعية تمكين الإعدادات الأقوى افتراضيًا) كما أنها ستمنح الآباء "عناصر تحكم جديدة للمساعدة في دعم أطفالهم وتحديد السلوكيات الضارة" مع توفير "قناة مخصصة للأطفال للإبلاغ عن الأضرار" على المنصة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستحظر على وجه التحديد الترويج للانتحار واضطرابات الأكل وتعاطي المخدرات والاستغلال الجنسي واستخدام "منتجات غير قانونية للقصر" مثل القمار والمخدرات والكحول، أخيرًا، سيتطلب الأمر من الشركات الاجتماعية تزويد "المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المصلحة العامة" بالبيانات لمساعدتها في البحث عن تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على سلامة القُصّر ورفاههم.

تدعم الجمعية الأمريكية لعلم النفس ومؤسسة Common Sense Media ومجموعات مناصرة مشروع القانون المحدث، لديها 26 من الرعاة من كلا الحزبين، بما في ذلك مشرعون تتراوح من ديك دوربين (D-IL) وشيلدون وايتهاوس (D-RI) إلى Chuck Grassley (R-IA) وليندسي جراهام (R-SC)، وصرح بلاكبيرن لشبكة CNBC اليوم أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) "يقف مائة بالمائة وراء مشروع القانون هذا والجهود المبذولة لحماية الأطفال عبر الإنترنت".