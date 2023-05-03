تكنولوجيا: آيسر تطلق جهاز تنقية الهواء آيسر بيور الصديق للبيئة والمصنوع من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستخدام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت آيسر بيور، التابعة لمجموعة آيسر، اليوم عن جهاز تنقية الهواء آيسر بيور برو فيرو، أول جهاز من نوعه تُستخدم المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستخدام في هيكله الخارجي، بما يتماشى مع سلسلة منتجات فيرو الصديقة للبيئة من آيسر. وتركّز شركة آيسر بيور على تطوير منتجات نمط حياة ومنتجات استهلاكية تتضمن مزايا ذكية، بهدف تحسين جودة الحياة وبما يعود بالنفع على البيئة المحيطة بالمستخدم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أندرو هو، رئيس شركة آيسر بيور: “لطالما التزمت آيسر بيور بالاستدامة والابتكار، ويشكل إطلاق جهاز تنقية الهواء آيسر بيور برو فيرو دليلاً على ذلك. ونفتخر بإطلاق جهاز يحافظ على نظافة الهواء ويسهم في تقليل النفايات والتأثير على البيئة، من خلال استخدام مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستخدام وتوفير ميزة الوضع الأخضر لتقليل استهلاك الطاقة. ونعتقد أن الجهاز سيُحدث نقلةً نوعيةً في مجال جودة الهواء، ونتطلع إلى توفيره لعملائنا”.

تصميم حديث وصديق للبيئة

تم صنع الهيكل الخارجي لجهاز تنقية الهواء آيسر بيور برو فير من مواد بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير ينسبة 35%، مما يقلل انبعاثات الكربون بنسبة 20% خلال عملية الإنتاج مقارنةً باستخدام البلاستيك الجديد[1]. ويُستخدم الحبر المائي والمواد القابلة لإعادة التدوير في التغليف لتقليل انبعاثات الكربون. ويتألق الجهاز بتصميم حديث وبسيط بلون أبيض غير لامع، ويتضمن شاشة LED تعمل باللمس كما أنه لا يتطلب مساحة كبيرة.

ميزة الوضع الأخضر لتقليل استهلاك الطاقة مع مستشعر جودة الهواء

تم تزويد جهاز تنقية الهواء من آيسر بيور بمستشعر لجودة الهواء لكشف الجسيمات الهوائية بحجم 2.5 ميكرون في الأماكن المغلقة، مع إمكانية التبديل التلقائي في الوقت الحقيقي إلى وضع التشغيل المناسب. ويُظهر الجهاز جودة الهواء الحالية من خلال ثلاثة مؤشرات ضوئية بألوان مختلفة ( أخضر/ أصفر/ أحمر )، كما يمكن أن يضبط “الوضع الأخضر” قدرته ذاتياً وبشكل فعال لتعديل قوة عملية التنقية وفقاً للظروف المحيطة. ويضمن المحرك الكهربائي أداءً عالياً مع تقليل استهلاك الطاقة عند استخدامه، وحتى عند تشغيل الوضع الهادئ، الذي يتميز بتقليل الضجيج وإلغاء جميع الأضواء، ما يسمح بتحسين ظروف النوم وجودة الهواء.

نظام الفلترة المتطور: فلتر الجسيمات الهوائية 3-in-1+ HEPA مع ألياف القطن الممزوجة بالكربون النشط

تم تزويد جهاز آيسر بيور برو فيرو بفلتر جسيمات هوائية عالي الكفاءة 3-in-1+ HEPA ، قادر على عزل البكتيريا و99.9% من الجسيمات الهوائية بحجم 2.5 ميكرون[2]. كما يعمل الجهاز على فلترة الغازات الضارة ومسببات الحساسية بالاستفادة من نظام الحماية المؤلف من أربع طبقات. وأشرف على اختبار الفلتر المصنوع من ألياف القطن الممزوجة بالكربون النشط مختبرات تابعة لأطراف خارجية، كما تعمل طبقة خاصة مضادة للفورمالديهايد على التخلص من 99% من غاز الفورمالديهايد[3] وغيره من المواد الضارة، للحفاظ على انتعاش الهواء ونظافته في المنازل والمساحات المغلقة.

ويتوفر جهاز تنقية الهواء آيسر بيور برو فيرو حالياً للشراء عبر الإنترنت، وسيتوفر في متاجر تجزئة محددة.

الأسعار والتوافر

يتوفر جهاز آيسر بيور برو فيرو (AP353-10W) في تايوان بدءاً من شهر مايو، وفي أسواق أخرى محددة في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تختلف المعلومات الدقيقة للمواصفات والأسعار والتوافر حسب المنطقة. لمعرفة المزيد حول التوافر ومواصفات المنتج والأسعار في أسواق معينة، يرجى التواصل مع أقرب مكتب آيسر عبر الموقع www.acer.ae.

للاطلاع على صور ومواصفات المنتجات، تفضلوا بزيارة رابط المواد الصحفية لشركة آيسر، ويمكن قراءة جميع الإعلانات من خلال غرفة أخبار مؤتمر [email protected].

لمحة عن شركة آيسر بيور

آيسر بيور هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة آيسر، وتتمثل مهمتها في توفير تقنيات لتحسين جودة حياة الإنسان. وتلتزم الشركة بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات التقنية النظيفة وعالية الكفاءة والذكاء في الأسواق التجارية أو الاستهلاكية. وتشارك آيسر بيور بشكل كبير في السوق التجارية منذ سنوات عديدة، حيث تعتمد أكثر من 2500 مدرسة ابتدائية وثانوية في تايوان الحلول التجارية للشركة. وتواصل الشركة توفير خدمات منتجات شاملة تتمحور حول جودة الهواء لضمان التنفس الصحي. وتدخل علامة آيسر بيور الجديدة إلى السوق الاستهلاكية من خلال أجهزة تنظيف الهواء، مما يوفر للمستهلكين أسلوب حياة ذكي ونقي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.acerpure.com.

اعلان





