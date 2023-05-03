تكنولوجيا: آيسر تطلق الحاسوب المحمول ترافلميت لتعزيز إنتاجية نماذج العمل الهجين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت آيسر اليوم عن حواسيب ترافلميت المحمولة الجديدة والمخصصة للأعمال، والتي تلبي متطلبات الأداء والتنقل في نماذج الأعمال الهجينة. وتتضمن جميع الإضافات الجديدة معالجات إنتل [4]Core vPro من الجيل 13، بالإضافة إلى شاشات OLED بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، وبطاريات طويلة الأمد بقدرة 65 واط ساعي مع ميزة الشحن السريع، وإمكانية تسجيل الدخول عن طريق قارئ بصمات الأصابع أو كاميرا الأشعة تحت الحمراء[1].

آيسر ترافل ميت P6 14

يُعد الحاسوب المحمول والمخصص للأعمال ترافلميت P6 14 الخيار الأمثل للمتخصصين والمدراء كثيري التنقل، حيث يستفيدون من تجارب مشاهدة مُعززة على شاشة OLED كبيرة بدقة عرض K2.8 (2880×1800) ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 ودعم لكامل النطاق اللوني DCI-P3. ويقدم الحاسوب المحمول المتطور والمخصص للأعمال أداءً عالياً بفضل تقنيات منصة vPro من إنتل وتصميمه الحاصل على اعتماد Evo™ [1] من إنتل، حيث تم تزويده بمعالجات إنتل Core i7 من الجيل 13[1]، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 سعة 32 جيجابايت[1]، وبطارية بقدرة 65 واط ساعي[1] مع ميزة الشحن السريع. كما يضمن الجهاز تجارب اجتماعات عبر الإنترنت ومكالمات فيديو مُحسنة بفضل كاميرا الأشعة تحت الحمراء بدقة FHD وتقنية آيسر PurifiedVoice التي تعمل على إلغاء الضجيج بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مكبرات صوت باتجاه الأعلى تعمل بنظام DTS Audio. وتضمن ميزة PrivacyPanel مزيداً من الخصوصية للمستخدمين من خلال إخفاء زوايا الرؤية التي تتجاوز 90 درجة. ويضمن الجهاز قدرة مضاعفة لإرسال واستقبال البيانات وفق معيار Wi-Fi 6E وشبكات الجيل الخامس 5G، ما يوفر اتصالاً سريعاً وموثوقاً بالإنترنت لكثيري التنقل.

آيسر ترافلميت P4 14 وآيسر ترافلميت P4 سبن 14

ترتقي أجهزة ترافلميت P4، سواء إصدار 14 أو 16 بوصة، وترافلميت P4 سبن بالأداء إلى مستويات جديدة بالاعتماد على معالجات إنتل Core i7 vPro من الجيل 13 ووحدات معالجة الرسوميات GeForce RTX 2050 من إنفيديا. ويتميز الحاسوب المحمول ترافلميت P4 14 بهيكل خفيف الوزن من المغنيسيوم، وشاشة كبيرة بحواف نحيفة ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، بدقة تصل إلى K2.2، مما يضمن تجارب عرض مُعززة ضمن تصميم متطور وجديد. وتم تزويد الحاسوب المحمول القابل للتحول ترافلميت P4 سبن 14 بشاشة تعمل باللمس بدقة عرض WQXGA ومُغطاة بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass، بالإضافة إلى قلم بتصميم مدمج مع الحاسوب لتسهيل تسجيل الملاحظات.

آيسر ترافلميت P2 14 وآيسر ترافلميت P2 16

تتميز سلسلة الحواسيب المحمولة ترافلميت P2 بشاشات قياس 14 و16 بوصة تعمل بتقنية التبديل الداخلي IPS وبدقة WUGXA (1920 x 1200) مع زاوية رؤية عريضة تصل إلى 170 درجة. وتتضمن هذه الحواسيب المحمولة المخصصة للأعمال معالجات إنتل Core من الجيل 13 ووحدات معالجة الرسوميات إنفيديا GeForce RTX 2050، مما يوفر مستويات مُطورة من سهولة الاستخدام، لا سيما بفضل لوحة اللمس OceanGlass، ولوحة المفاتيح بمسافة إنتقال بين الأزرار تبلغ 1.55 ميليمتر، ومفصل شاشة يتيح فتح الجهاز بدرجة 180. وتضمن حواسيب ترافلميت P2 14 وترافلميت P2 16 إمكانية الاتصال بالإنترنت ووصل الأجهزة الملحقة بكل سهولة بفضل دعم معيار [1]Wi-Fi 6E وخيار الاتصال بشبكات [1]LTE من الجيل الرابع 4G، وتزويده بمجموعة متنوعة من المنافذ، بما فيها Thunderbolt 4 Type C الذي يدعم نقل البيانات بسرعة 40 جيجابايت في الثانية وتوصيل شاشتين بدقة 4K.

وتعمل جميع حواسيب ترافلميت الجديدة والمخصصة للأعمال بنظام التشغيل ويندوز 11، كما تم تزويدها بتكنولوجيا Dust Defender من آيسر لتقليل تراكم الغبار والحفاظ على أداءٍ عالٍ ومتسق. وتعمل تقنية Light Sensing الذكية على تحديد الألوان والضوء في البيئة المحيطة لتعديل مستوى السطوع ودرجة حرارة اللون على الشاشة، مما يضمن تجربة عرض طبيعية ومُحسنة. وتتميز لوحات المفاتيح التجارية في حواسيب ترافلميت المخصصة للأعمال بلوحات لمس أكبر وأزرار أكثر هدوءاً، مع بمسافة إنتقال بين الأزرار تبلغ 1.55 ميليمتر لضمان تجربة كتابة سلسة وسريعة. وتسلط هذه الحواسيب المحمولة الضوء على الجهود المبذولة لتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عنها، إذ يُستخدم فيها البلاستيك المُعاد تدويره بعد الاستخدام والمُستخرج من المحيطات، كما يتم تغليفها بمواد خالية تماماً من البلاستيك وقابلة لإعادة التدوير. وحصلت طرازات محددة منها في بعض الدول على اعتماد [2]TCO، وتم تسجيلها في أداة التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية [3]EPEAT. وتوفر الأجهزة المحمولة مزايا أمنية مدمجة مع رقاقة TPM 2.0 الخاصة، مما يضمن مستوى حماية استثنائي، بالإضافة إلى ميزة User Sensing على حواسيب ترافلميت P6 14، والتي تأتي اختيارية على طرازات ترافلميت P4 سبن 14 وترافلميت P4 14 وترافلميت P4 16، حيث تسهم في الحفاظ على أمن البيانات من خلال قفل الشاشة عند مغادرة المستخدم وفتحها بسرعة عند عودته.

الأسعار والتوافر

يتوفر آيسر ترافلميت P6 14 (TMP614-53) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر يوليو بأسعار تبدأ من 1,399 دولار أمريكي.

يتوفر آيسر ترافلميت P4 16 (TMP416-52) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر يونيو بأسعار تبدأ من 1,299 دولار أمريكي.

يتوفر آيسر ترافلميت P4 سبن 14 (TMP414RN-53) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر يونيو بأسعار تبدأ من 1,249 دولار أمريكي.

يتوفر آيسر ترافلميت P4 14 (TMP414-53) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر يونيو بأسعار تبدأ من 1,199 دولار أمريكي.

يتوفر آيسر ترافلميت P2 16 (TMP216-51) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر يونيو بأسعار تبدأ من 1,049 دولار أمريكي.

يتوفر آيسر ترافلميت P2 14 ((TMP214-55 في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر يونيو بأسعار تبدأ من 999 دولار أمريكي.

تختلف المعلومات الدقيقة للمواصفات والأسعار والتوافر حسب المنطقة. لمعرفة المزيد حول التوافر ومواصفات المنتج والأسعار في أسواق معينة، يرجى التواصل مع أقرب مكتب آيسر عبر الموقع www.acer.ae.

للاطلاع على صور ومواصفات المنتجات، تفضلوا بزيارة رابط المواد الصحفية لشركة آيسر، ويمكن قراءة جميع الإعلانات من خلال غرفة أخبار مؤتمر [email protected].

لمحة عن شركة آيسر

تأسست شركة آيسر عام 1976، وهي اليوم واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم ولها حضور في أكثر من 160 دولة. وتركز آيسر في إطار تطلعها نحو المستقبل، على دمج الأجهزة والبرامج والخدمات لإفساح المجال أمام إمكانات جديدة للمستهلكين والشركات. ويُكرس موظفو شركة آيسر، الذين يزيد عددهم على 7700 شخص، جهودهم لدراسة وتصميم وتسويق وبيع ودعم المنتجات والحلول التي تزيل الحواجز بين الناس والتكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.acer.com.

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