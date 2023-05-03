تكنولوجيا: آيسر تدخل سوق الدراجات الإلكترونية مع الدراجة الذكية “ebii” التي تستخدم الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت آيسر اليوم عن “ebii“، الدراجة الإلكترونية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والمزودة بمحرك كهربائي ووحدة تحكم تتضمن كل ما يحتاجه المستخدم لضمان تجربة قيادة سهلة وممتعة. وتتأقلم خاصية “ebiiAssist” مع ظروف القيادة وقوة تدوير الدواسات وتفضيلات السائق لضمان تجربة سلسة. فيستمتع المستخدمون بقيادة مريحة وأنيقة وأكثر مراعاةً للبيئة بفضل البطارية طويلة الأمد ومزايا الأمان الذكية، بالإضافة إلى التصميم الخفيف والبسيط.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيري كاو، الرئيس التنفيذي المشارك للعمليات في شركة آيسر: “يأتي إطلاق دراجة “ebii” الجديدة كلياً حرصاً منا على الالتزام بالاستدامة من خلال التكنولوجيا والتصاميم المبتكرة، ومدفوعاً بالرغبة لتعزيز تجارب المستخدمين وقدرتهم على التنقل. ويمكن للمستخدمين الذين يرغبون بتجارب تنقل أكثر راحةً وأماناً وصداقة للبيئة في المدن الاستفادة من مزايا السلامة المبتكرة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي للتنقل لمسافات أبعد وبسرعة أكبر”.

وأضاف: “استعانت آيسر بقدرات عدد من الشركات التابعة لها للدخول إلى سوق الدراجات الإلكترونية، بما فيها نظام الطاقة من شركة MPS Energy وقدرات الحوسبة الخاصة بمجال الدراجات من شركة Xplova. وتشكل وحدة التحكم الذكية جوهر تصميم دراجة “ebii“، حيث تعمل على تشغيل مجموعة كبيرة من الميزات وتوجيهها من مركز عمليات واحد”.

هندسة معمارية تركيبية تعتمد على وحدة تحكم ذكية

تتميز الدراجة الإلكترونية الجديدة من آيسر بهندستها التركيبية التي تجمع حزمة البطارية ووحدة التحكم في وحدة تحكم ذكية مدمجة. ويمكن صيانة الدراجة وتحديثها وشحن البطارية ونقلها بكل سهولة ويسر بفضل التصميم المبتكر والفعال.

وتتميز الدراجة بعجلة أمامية وضعت بالقرب من المحرك الكهربائي وتم تثبيتها بتصميم شوكة متينة ذات ذراع واحدة، كما تحتوي الدراجة على محرك كهربائي بقدرة 250/350 واط وناقل “CAN” بمعمارية 48 فولط، فضلاً عن أداء عزم دوران 40 نيوتن متر، ما يعني قدرة الدراجة على مساعدة سائقيها لسرعة تصل إلى 25 كيلومتر بالساعة، كما يمكن ضبط مركز الدراجة في الجزء الأمامي أو المركزي أو الخلفي تبعاً لتفضيلات السائق.

ميزات ذكية تضمن تجربة قيادة تكيفية

تعتمد خاصية “ebiiAssist” على الذكاء الاصطناعي للتأقلم مع قوة تدوير الدواسات وظروف القيادة ودرجة المساعدة التي يرغب بها المستخدم، كما تتكيف بمرور الوقت لتضمن تجربة مخصصة. وتستفيد وحدة التحكم من قدرات الذكاء الاصطناعي لتعديل قوة الدفع وتوفر تجربة قيادة سلسة بناءً على قوة تدوير الدواسات وبيئة المسار.

وتستفيد تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدراجة الإلكترونية من قدرات البيانات الكبيرة لجمع تحليلات المستخدمين من خلال تطبيق “ebiiGO”. ويمكن للمستخدمين توصيل هواتفهم بالدراجة الإلكترونية بتقنية البلوتوث، واستخدام التطبيق للتحقق من الطرق الموصى بها وعُمر البطارية وسرعة الدراجة وإعدادات الإلغاء التلقائي للقفل وغيرها، لتعزيز تجربة القيادة. ويعمل تطبيق “ebiiRide” التكيفي للتحكم بالرحلة مع خاصية “ebiiAssist” لضمان عدم نفاد الطاقة أثناء استخدام الدراجة. ويمكن للمستخدمين الاختيار بين ثلاثة أوضاع يوفرها التطبيق، وتتضمن وضع “Eco” لحفظ الطاقة، ووضع “My ebii” لتحقيق التوازن الذكي، ووضع “Boost “ لتعديل السرعة وقوة المحرك تبعاً لظروف الطريق الحالية والمسافة إلى الوجهة.

بطارية طويلة الأمد وقابلة للتبديل

تم تجهيز دراجة ebii الإلكترونية ببطارية عالية القدرة وقابلة للتبديل، حيث يمكن شحنها بالكامل خلال ساعتين ونصف لقطع مسافة تصل إلى 110 كيلومتر، في حين يساعد توزيع الطاقة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي على إطالة عمر البطارية لدعم احتياجات المستخدم طوال اليوم. وتتميز الدراجة بتصميم عالي التكامل من شركة MPS Energy ، والذي يستخدم نظاماً فريداً للخلايا لتعزيز الأمان والحماية عند الشحن. وخضعت البطارية إلى اختبارات صارمة والعديد من شهادات الاعتماد لضمان أعلى مستويات الموثوقية والأمان.

ويمكن للمستخدمين إزالة حزمة البطارية بكل سهولة واستخدامها لشحن الأجهزة الأخرى، كما يمكنهم تركيب مقبض مصمم خصيصاً لحمل البطارية أثناء التنقل. ويظهر مستوى شحن البطارية من خلال تطبيق “ebiiGO” أو من خلال شاشة LED الذكية على المقود، والتي تعرض مختلف التنبيهات مثل وقت التنقل المتبقي.

ميزات سلامة تؤمّن راحة البال

يمكن لمستخدمي الدراجة الإلكترونية الانطلاق على الطرقات بكل ثقة، حيث تم تزويدها بمجموعة من ميزات السلامة المتقدمة. وتتضمن الدراجة أضواءً أمامية وخلفية تعمل تلقائياً في ظروف الإضاءة الخافتة، فضلاً عن مصباح إضافي أسفل وحدة التحكم لتحسين الرؤية. وتم تجهيز “ebii” بمستشعر تصادم في الجهة الخلفية تحت المقعد، للتحذير من الاصطدامات المحتملة. وتوفر ميزة كشف الاصطدامات وتنبيهات صحة الدراجة راحة البال للمستخدمين وتسهم في تحسين قدرتهم على التخطيط للرحلات.

تصميم خفيف وسابق لعصره

يضمن هيكل الدراجة المتين والمصنوع من الألمنيوم بوزن 16 كيلوجرام فقط تجربة قيادة مستقرة وسلسة. ويتألق تصميمها البسيط والمميز بانحناءات أنيقة بلون أبيض غير لامع. ويضفي المصباح الأمامي الشبه شفاف لمسة خاصة على الهوية البصرية العصرية للدراجة، في حين تعرض شاشة LED، في منتصف المقود، معلومات أساسية للمستخدمين عند قيادة الدراجة إلى وجهاتهم.

عمليات صيانة سهلة ومستدامة

تُعد عجلات دراجة ebii الخالية من الهواء آمنة للسرعات العالية، حيث تم صنعها من حشوات رغوية متعددة الطبقات لضمان تجربة قيادة سلسة والتخلص من مشكلة نقص الهواء في العجلات التقليدية. والتزاماً بالاستدامة، تم صنع العجلات الخالية من الهواء من مواد قابلة لإعادة التدوير بأسلوب الحلقة المغلقة. ويسهم محرك حزام من الكربون غير قابل للصدأ في تعزيز متانة الدراجة الإلكترونية، إذ لن يحتاج إلى تشحيم أو صيانة. وترتقي حزمة البطارية القابلة للتبديل بمستوى الراحة والفاعلية للمستخدمين، حيث تسمح لهم بتبديل البطاريات أثناء التنقل بكل سهولة وإجراء التحديثات من دون الحاجة لاستبدال كامل هيكل الدراجة.

ستتوفر دراجة “ebii” الإلكترونية من آيسر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر سبتمبر بأسعار تبدأ من 1,999 دولار أمريكي.

تختلف المعلومات الدقيقة للمواصفات والأسعار والتوافر حسب المنطقة. لمعرفة المزيد حول التوافر ومواصفات المنتج والأسعار في أسواق معينة، يرجى التواصل مع أقرب مكتب آيسر عبر الموقع www.acer.ae.

لمحة عن شركة آيسر

تأسست شركة آيسر عام 1976، وهي اليوم واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم ولها حضور في أكثر من 160 دولة. وتركز آيسر في إطار تطلعها نحو المستقبل، على دمج الأجهزة والبرامج والخدمات لإفساح المجال أمام إمكانات جديدة للمستهلكين والشركات. ويُكرس موظفو شركة آيسر، الذين يزيد عددهم على 7700 شخص، جهودهم لدراسة وتصميم وتسويق وبيع ودعم المنتجات والحلول التي تزيل الحواجز بين الناس والتكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.acer.com.

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