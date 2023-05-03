تكنولوجيا: ViewSonic تطلق شاشة محمولة بحجم 15.6 إنش ودقة 4K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ViewSonic شاشة VX1622-4K بلوحة OLED وتصميم محمول بحجم 15.6 إنش ودقة عرض 4K.

تتميز شاشة ViewSonic VX1622-4K بحجم 15.6 إنش، وأبعاد 16:9، كما تدعم الشاشة دقة عرض 3840 في 2160 بيكسل، وتأتي بمعدل تحديث 60Hz، كما تدعم الشاشة أقصى سطوع 440cd/㎡، وتباين 1000000:1.

كما تتميز الشاشة بإطارات نحيفة في ثلاثة إتجاهات، بينما يتميز الإطار السفلي من الشاشة بحجم أكبر، أيضاً تتميز الشاشة بإستجابة سريعة عند 1مللي ثانية.

وتدعم شاشة VX1622-4K المحمولة إنتاج حتى 1.07 مليار لون، كما تدعم نسبة 100% من ألوان Adobe RGB، وتغطية لونية بنسبة 100% من DCI P3.

كما تدعم الشاشة أيضاً معايير HDR true black 500، وتضم منفذ Mini HDMI، ومنفذ USB C، أيضاً تأتي شاشة ViewSonic الجديدة باثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 1W، ومن المقرر أن تتوفر الشاشة في الأسواق قريباً.

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