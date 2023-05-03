تكنولوجيا: صور مسربة لسماعة Google Pixel Buds A باللون الأزرق الفاتح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لإطلاق سماعة Google Pixel Buds A باللون الأزرق الفاتح الذي رصد اليوم في أحدث الصور المسربة ثلاثية الأبعاد.

كانت شركة جوجل قد أطلقت سماعة Pixel Buds A في شهر يونيو من عام 2021، والتي توفرت بألوان الأبيض والأخضر المظلم، بينما توفر اللون الفحمي في شهر أكتوبر.

ومع خطط جوجل لإطلاق إصدارها المتوسط Pixel 7a في مؤتمرها المقرر عقده لاحقاً هذا الشهر، تستعد عملاق البحث لإطلاق اللون الأزرق الفاتح من السماعة اللاسلكية.

ولقد شارك موقع WinFuture صور ثلاثية الأبعاد توضح تصميم سماعة Pixel Buds A باللون الأزرق الفاتح، حيث يظهر الهاتف بنفس المواصفات المميزة للنماذج الأخرى من السماعة اللاسلكية.

ويوضح مصدر التسريبات أن السماعة تنطلق بسعر 99 يورو، ومن المتوقع أن تبدأ جوجل في بيع هذا النموذج في 10 من مايو خلال فعاليات مؤتمر المطوريين Google I/O 2023.

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