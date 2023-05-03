تكنولوجيا: من المقرر إطلاق أجهزة Huawei MatePad Air و MateBook E و Matebook 2023 هذا الشهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر مارس الماضي، عقدت هواوي حدثًا مهمًا في الصين، حيث كشفت فيه عن مجموعة من المنتجات من بينها سلسلة P60، و MatePad 11 (2023)، وسماعات الأذن FreeBuds 5 TWS.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن الشركة تستعد الآن لعقد حدث رئيسي آخر في بلدها الأم للإعلان عن مجموعة أجهزة 2023 المحدثة، والتي تشمل MatePad Air و MateBook E و MateBook.



فيدعي أحد المسربين الصينيين على Weibo أن هواوي تستعد لاستضافة حدث إطلاق في 17 مايو، حيث ستكشف عن العديد من المنتجات الجديدة. وقد تقدم الشركة MatePad Air، وسلسة Watch 4، و Matebook E 2023، و Matebook X Pro 2023. ومع ذلك، لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن.

.من المتوقع أن يكون MatePad Air عبارة عن جهازًا لوحيًا جديدًا خفيف الوزن. كما رصد المصدر Huawei Central مؤخرًا قائمة على موقع ويب للشهادة بأرقام طراز DBY2-AL00 و DBY2Z-AL00 و DBY2-W00. ويقال إنه يأتي في كل من متغيرات Wi-Fi و LTE ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ 8200 مللي أمبير .

كما سيتم إطلاق سلسلة Watch 4، والتي من المفترض أن تتضمن Watch 4 و Watch 4 Pro. يشاع أن الأجهزة الجديدة القابلة للارتداء تأتي بمادة الزركون الجديدة والاتصال بالأقمار الصناعية. علاوةً على ذلك، من المرجح أن يكون Huawei MateBook E 2023 هو خليفة الجهاز الذي يحمل نفس الاسم. تم إطلاق الحاسب المحمول في عام 2021 بتصميم محمول وشاشة مقاس 12.6 بوصة.

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