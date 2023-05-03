تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتف Pixel 7a: شاشة 90 هرتز وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وشحن لاسلكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيبدأ مؤتمر Google I/O الأسبوع المقبل في 10 مايو، وفي اليوم الثاني من الحدث ستكشف الشركة عن هاتف الفئة المتوسطة الجديد Pixel 7a. وبالرغم من ان الهاتف يعتبر من الفئة المتوسطة، الا انه قريب جدًا من الرائد Pixel 7 من حيث المواصفات. إليكم نبذة عن هذه المواصفات، التي تم تسريبها بواسطة Roland Quandt.

سيكون Pixel 7a هو الأول في مجموعة “a” ذو كاميرا رئيسية عالية الدقة (64 ميجابكسل)، والاول ايضا مع شاشة نادرة عالية التحديث (90 هرتز)، والاول بشحن لاسلكي (18 واط). ويعتبر هذا تحديث كبير مقارنةً بـ 6a من العام الماضي.

علاوةً على ذلك، فهو يعتبر قريب جدًا أيضًا من مواصفات هاتف Pixel 7 الرائد، والذي تم إطلاقه منذ أقل من عام. يتضمن هذا الهاتف معالج Tensor G2. من المتوقع أن يبلغ سعر Pixel 7a حوالي ٥٠٠ دولار ، وهذا يعتبر غير متوقع نظرًا للتحسينات الرئيسية على الهاتف الجديد.

مقارنةً بجهاز Pixel 7، فإن شاشة هاتف 7a تأني بحجم 6.1 بوصة، اي أصغر قليلاً من 6.3 بوصة بالاصدار الرئيسي، ولكن كلاهما يدعمان دقة +FHD ومعدل تحديث ٩٠ هرتز.

تتوفر أيضًا كاميرا رئيسية عالية الدقة لتحسين Super Res Zoom بدقة 64 ميجابكسل، إذا كانت الشائعات، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي. وبالتالي، فإن الفرق بين 7 و 7a سيكون صغيرا جداً.

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