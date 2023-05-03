شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 1.90% فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء 3 مايو، بأرباح صغيرة للتداول بالقرب من علامة 30 ألف دولار، حيث اكتسبت أغلى عملة مشفرة 1.90 %، لتتداول عند نقطة سعر 28457 دولارًا، وكان هذا هو سعر Bitcoin في كل من التبادلات الوطنية والدولية، خلال اليوم الماضي، أظهرت أول عملة مشفرة على الإطلاق ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، في الـ 24 ساعة الماضية، نمت عملة البيتكوين بمقدار 809 دولارات.

وانضمت إيثر إلى بيتكوين في عودة المكاسب بعد انخفاض استمر يومين سجل هذا الأسبوع، مع ربح 1.95 %، حيث وصل سعر إيثر إلى 1860 دولارًا وفقًا لموقع Gadgets 360.

وقال فريق البحث في بورصة العملات المشفرة CoinDCX لـ Gadgets 360،"تواجه أسواق العملات المشفرة اتجاهًا هبوطيًا قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة المقرر اليوم 3 مايو مع توقعات حول السوق تراهن على أن هذا هو الارتفاع الأخير، وستنتظر الأسواق المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للحصول على أدلة حول التحركات المستقبلية، وفقًا لبيانات بورصة شيكاغو التجارية، فإن أسواق العقود الآجلة لديها احتمالية عالية لارتفاع 25 نقطة أساس، مع التأكد من 89 %، نتيجة لذلك، يواجه الدولار الأمريكي قوة رئيسية هذا الأسبوع، حيث يتحدى مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) أعلى مستوياته منذ منتصف أبريل، "

ونما التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 1.35 % ليبلغ 1.18 تريليون دولار وفقًا لـ CoinMarketCap.

ويتوقع المحللون سوقًا صاعدًا جديدًا لعملة البيتكوين بسبب المؤشرات على السلسلة ودورات السوق التاريخية وقضايا الاقتصاد الكلي المستمرة مثل مخاوف الاستقرار المالي، من حيث النمو، تتصدر SHIB السوق بنسبة 5 %، تليها BTC و LINK و DOT و ETH بنسبة 1 % لكل منها.