شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام ChatGPT لتحسين مهاراتك فى Microsoft Excel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ المستخدمون مؤخرا إلى chatbot الشهير الذي أنشأته OpenAI للمساعدة في كل شيء بدءًا من إرسال بريد إلكتروني إلى زملائهم في العمل وتحديث السير الذاتية إلى العثور على أفكار للوصفات وإصلاح ملفات تعريف المواعدة، وبينما يخشى البعض أن برنامج الدردشة الآلي يلغي الوظائف بالفعل، فقد قدم أيضًا طرقًا للمساعدة في جعل العمل أكثر كفاءة، مما يسمح للمستخدمين بتحويل طاقتهم نحو المهام والمشاريع الأخرى.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن أحد الأمثلة على ذلك هو استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في برامج معالجة البيانات التي يواجهها العاملون في كثير من الأحيان، مثل Microsoft Excel و Google Sheets.





المساعدة في الصيغ والنصوص والقوالب الصعبةيمكن أن يساعد ChatGPT في اقتراح أفضل الصيغ لاستخدامها ضمن مجموعات البيانات لتحديد الرؤى التي تبحث عنها والعثور على النتائج بسرعة أكبر.

يمكن أن تساعد التقنية أيضًا في كتابة برامج Excel النصية أو وحدات الماكرو، وهو إجراء أو مجموعة من الإجراءات التي يمكن تشغيلها بشكل متكرر، مثل تغيير حجم الخط أو لون مجموعة من الخلايا، مما قد يساعد في جعل عملك أكثر كفاءة.

كما يمكن أن يساعد في تصميم أو العثور على جدول بيانات يناسب قالبًا معينًا مع العناوين والفئات التي تم تنفيذها بالفعل.

وإذا احتاج المستخدم إلى وظيفة غير متوفرة بالفعل في Excel أو Sheets ، فإن ChatGPT يقول إنه يمكن أن يساعدك في إرشادك خلال عملية كتابتها في برنامج مثل Google Apps Script. تحديد اتجاهات البيانات والإبلاغ عن الأخطاءيمكن للتقنية المساعدة في تحليل البيانات من خلال إيجاد الاتجاهات وتلخيص المعلومات في عدد قليل من الإحصائيات الأساسية، وحتى المساعدة في إنشاء مخططات وطرق مختلفة لتصور البيانات.

يمكن أن تساعد التقنية أيضًا في تحديد الأخطاء أو نقاط البيانات المفقودة بسرعة، وتقديم اقتراحات علاجية على طول الطريق.

ويمكن أن يساعد المستخدمين على دمج البيانات في برامج أخرى، أو المساعدة في تنقل البيانات إلى واجهة برمجة التطبيقات، والتي يشار إليها عادة باسم API.

مساعدة المبتدئين على تعلم الحيل الشائعةيمكن لبرنامج chatbot توجيه المبتدئين عبر حيل Excel الشائعة لجعل البرنامج أكثر كفاءة، مثل اختصارات لوحة المفاتيح أو التوجيهات خطوة بخطوة حول كيفية تنسيق البيانات بطريقة معينة.

ويمكن أن يساعد أيضًا في استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل عام عند ظهور مشكلات في جدول البيانات، والتي يمكن أن تكون أسرع من البحث في قائمة المساعدة الخاصة ببرنامج معين.

ويمكنه التوصية ببرامج تعليمية أو أدلة أخرى متاحة عبر الإنترنت بناءً على مستوى مهارة Excel الحالي أو المهمة المحددة التي تتطلع إلى إكمالها.