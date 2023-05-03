شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح واجهة اكس بوكس هوم الجديدة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتعمل واجهة مستخدم Xbox Home الجديدة على تحريك مربعات التطبيقات والألعاب إلى أسفل، لذلك هناك مساحة أكبر لرؤية الخلفية، وتم أيضًا تقليل أحجام البلاط، وهناك لعبة فنية جديدة سريعة الاستجابة ستعمل على تحديث الخلفية عندما تحوم فوق ألعاب وتطبيقات معينة.
وتختبر Microsoft واجهة مستخدم Xbox Home الجديدة هذه مع حلقات اختبار Alpha Skip-Ahead و Alpha Xbox Insider هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يتم طرحها على وحدات تحكم Xbox في الأشهر المقبلة، ويقول Ivy Krislov ، كبير مديري المنتجات الذي يقود تجارب Xbox لقد صممنا مئات الخيارات، ثم تم تحسينها باستخدام النماذج الأولية واختبارها فى النهاية بواسطة المستخدم في مختبرات الأبحاث الخاصة بنا حتى وجدنا خيارًا نأمل أن يحبه، كما إنه يوازن بين الخبرة وإمكانية الوصول والوظيفة واحتياجات مجتمعنا.
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