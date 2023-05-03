شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خسوف للقمر يسمى شبه المنتظم فى 5 مايو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيمر القمر إلى الظل الخارجي للأرض يوم الجمعة (5 مايو)، مما يخلق حدثًا فلكيًا يسمى الخسوف شبه المنتظم، أثناء الكسوف، سيرى مراقبو السماء القمر معتمًا لكنه لا يختفي تمامًا.

وسيبدأ خسوف القمر في الساعة 11:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة وسيكون مرئيًا من أي مكان في العالم حيث يكون القمر في الأفق، بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية وآسيا وروسيا وأوقيانوسيا وشرق ووسط أفريقيا، وسيبلغ الحدث ذروته في الساعة 1:24 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة وسينتهي الساعة 3:32 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة عندما يظهر القمر من ظل الأرض، وفقاً لموقع space.

وفقًا لـ In the Sky لن يكون الكسوف شبه المرئي مرئيًا على الإطلاق من أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية أو معظم أوروبا حيث سيكون القمر أسفل الأفق طوال الوقت الذي تكون فيه الأرض في ظل قمر.

ومثل كل خسوف القمر، يحدث الخسوف شبه المنتظم نتيجة مرور الأرض بين القمر والشمس والأجسام الثلاثة في خط مستقيم، وينتج عن هذا ظل كوكبنا الذي يسقط على وجه القمر حيث تحجب الأرض الضوء من الشمس، ويمكن أن يؤدي هذا إلى أحداث يمكن أن تكون دقيقة وصعبة الملاحظة، على عكس كسوف الشمس.

ويحدث الخسوف شبه الخفيف عندما يمر القمر في المنطقة الخارجية الأخف من ظل الأرض والتي تسمى شبه الظل، هذه منطقة يبدو أن الأرض فيها تغطي جزءًا من قرص الشمس ولكن ليس كله، وهذا يعني أنه عندما يكون القمر داخل الظلمة ، فإنه يتلقى ضوءًا أقل من الشمس ويكون باهتًا ولكنه يظل مضيئًا إلى حد ما.

ويمكن أن يكون التأثير الناتج بالكاد محسوسًا وأحيانًا يكون مرئيًا فقط في الصور التي يتم التحكم فيها بعناية أو بواسطة الأشخاص ذوي البصر الحاد للغاية، ومع ذلك، في بعض الأحيان، توجد أحداث نادرة يتحرك فيها وجه القمر بأكمله إلى شبه الظل، حيث يتسبب خسوف القمر هذا في إعتام أكثر حدة ويمكن رؤيته بالعين المجردة بسهولة أكبر.

وتسمى هذه الأحداث بالكسوف شبه الكامل وهي نادرة لأنه بمجرد دخول القمر بالكامل إلى شبه الظل، فمن المحتمل جدًا أن يصل جزء منه على الأقل إلى الظل، الجزء الداخلي الأكثر قتامة من ظل الأرض، وينتج عن هذا خسوف جزئي للقمر.

كانت آخر مرة شوهد فيها كسوف شبه خافت من الولايات المتحدة المجاورة في 30 نوفمبر 2020، وفي المرة القادمة سيكون مثل هذا الحدث مرئيًا من هذه المنطقة من العالم في 25 مارس 2024.