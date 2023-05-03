شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة الطيران الفيدرالية تواجه دعوى قضائية بسبب ضرر SpaceX بالبيئة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت المجموعات البيئية و Carrizo / Comecrudo Nation of Texas دعوى قضائية ضد إدارة الطيران الفيدرالية بعد أن انفجرت المركبة الفضائية SpaceX أثناء إطلاقها في Starbase في بوكا تشيكا، تكساس، الشهر الماضي.

ودمر الانفجار منصة الإطلاق، مما أدى إلى تطاير الغبار والحطام لأميال، وتناثر الرماد فوق المناطق التي تعيش فيها الأنواع المهددة بالانقراض، وفقًا للشكوى المقدمة في محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، اليوم، كما تسبب الانفجار أيضًا في حريق مساحته 3.5 فدان، وفقًا لخدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية.

وتزعم الدعوى أن إدارة الطيران الفيدرالية فشلت في "إلقاء نظرة فاحصة" على المخاطر البيئية التي تشكلها عمليات SpaceX في بوكا تشيكا، كما كان مطلوبًا بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية، وتشعر المجموعات بالقلق من أن تؤثر مخاطر الحريق المتزايدة والتلوث والضوء والحرارة من البرنامج على البيئة المحيطة. تقول الوثيقة: "إن السماح لـ SpaceX بإطلاق أكبر الصواريخ المعروفة للبشرية هو نوع من الإجراءات الفيدرالية المهمة التي تتطلب تحليلًا كاملاً"

ومع ذلك سمحت إدارة الطيران الفيدرالية لـ SpaceX بتقديم تقييم أكثر محدودية بدلاً من مراجعة بيئية أكثر شمولاً بعد تحديد أن عمليات الإطلاق لن يكون لها تأثير كبير على البيئة المجاورة، ويدفع المدعون الآن الوكالة لإكمال تلك المراجعة الكاملة، كما يزعمون أن إدارة الطيران الفيدرالية انتهكت قانون السياسة البيئية الوطنية بفشلها في تقييم البدائل بشكل كامل ، بما في ذلك إطلاق صواريخ من مركز كينيدي للفضاء بدلاً من بوكا تشيكا.

وموقع الإطلاق، الذي يبدو الآن وكأنه منطقة هدم ، يقع داخل واحدة من أكثر أجزاء القارة تنوعًا بيولوجيًا حيث تعيش العديد من الأنواع المهددة بالانقراض والمحمية، ويتضمن ذلك سلحفاة كيمب ريدلي البحرية وزقزاق الأنابيب، وهو طائر شاطئي صغير يعشش على الشواطئ الرملية، وهناك أيضًا أسيلوت المهددة بالانقراض والتي تعتبر مقدسة لأمة كاريزو / كوميكرودو، وفقًا للشكوى.

بوكا تشيكا هو عنصر أساسي في قصة إنشائنا، لكننا انقطعنا عن الأرض التي عاش عليها أسلافنا لآلاف السنين بسبب SpaceX ، التي تستخدم أراضي أجدادنا كمنطقة تضحية بصواريخها، "خوان مانسياس، الرئيس القبلي في Carrizo / Comecrudo Nation of Texas ، يقول في بيان صحفي يشعر المدعون أيضًا بالقلق بشأن فقدان الوصول إلى Boca Chica State Park and Beach منذ أن أغلقت عمليات الإطلاق الطريق العام الرئيسي إلى المنطقة.

وسمحت إدارة الطيران الفيدرالية سابقًا لشركة SpaceX بإطلاق ما يصل إلى 20 صاروخًا سنويًا على مدار السنوات الخمس المقبلة في بوكا تشيكا، ووفقا للشكوى، انفجرت ثمانية صواريخ على الأقل في الموقع في السنوات الخمس الماضية.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى The Verge، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها "لا تعلق على مسائل التقاضي الجارية"، لم ترد SpaceX على الفور على استفسار من The Verge، ولم يتم سرد SpaceX كمدعى عليه في الدعوى لأنه يركز على مسؤولية إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) للالتزام بقانون السياسة البيئية الوطنية، وهو قانون بيئي أساسي في الولايات المتحدة يضمن أن المجتمعات يمكنها مراجعة التقييمات البيئية وتقديم ملاحظاتهم.