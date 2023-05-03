شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تستضيف عرض ألعاب VR القادم فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر
وسيحتفل العرض بمعرض ألعاب Quest السنوي الثالث لشركة Meta، وشهد حدث 2022 الذي أقيم في أبريل، بعض الألعاب الرائعة بما في ذلك Resident Evil 4 ، وOf Us VR ، وإضافة جديدة لـ Beat Saber ، وفقا لتقرير theverge.
ونأمل أن يكون لدى Meta بعض الأشياء الجيدة في المتجر للحدث ، على الرغم من أن بعض عشاق VR قد لا يزالون غير سعداء بإغلاق الشركة لـ Echo VR الذي نال استحسانًا كبيرًا .
ويعد حدث Meta أحد أحداث الألعاب العديدة التي تجري في يونيو، ورغم أنه تم إلغاء E3 ولكن لا يزال هناك الكثير لنتطلع إليه ، بما في ذلك عرض Meta وأحداث Microsoft Xbox و Starfield ، وعرض Ubisoft ، و Geoff Keighley's Summer Game Fest .
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