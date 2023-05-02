تكنولوجيا: موتورولا تعلن عن هواتف Moto G 5G وMoto G Stylus للعام 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا اليوم رسمياً عن هاتف Moto G 5G 2023 الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 480 Plus، وهاتف Moto G Stylus 2023.

هاتف Moto G 5G (2023)

يتميز هاتف Moto G 5G للعام 2023 بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 1600 في 720 بيكسل، كما تتميز الشاشة بأبعاد 20:9، وتدعم معدل تحديث 120Hz.

أيضاً يأتي الهاتف بثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، بحجم بيكسل 1.12µm، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، كما تدعم الكاميرة تقنية التعرف على الوجه.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.7، مع حجم بيكسل 0.8µm والذي يصل إلى 1.6µm مع تقنية دمج البيكسل، كما تضم إعدادات الكاميرة اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير ولقطات macro، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.

أيضاً يضم Moto G 5G (2023) رقاقة معالج Snapdragon 480 Plus، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

كما يتميز الهاتف بسماكة 8.4مم، ووزن 189 جرام، ويأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، مع منفذ USB C للشحن، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن بقدرة 15W، ويدعم نقل البيانات بمعايير USB 2.0.

الهاتف يأتي أيضاً بمكبرات صوتية بنظام ستريو وتقنية Dolby Atmos، ويتوفر هذا الإصدار باثنان من الإختيارات في الألوان.

هاتف Moto G Stylus 2023

يتميز هاتف Moto G Stylus 2023 بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 90Hz، وتدعم الشاشة قلم stylus، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي في ثقب الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل وتدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio G85، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، أيضاً يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

ويتوفر هذا الإصدار في الأسواق بدءاً من 5 من مايو بسعر يبدأ من 200 دولار، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13.

أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، وحجم بيكسل 0.64µm، والذي يصل إلى 1.28µm مع تقنية دمج البيكسل، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن بقدرة 15W، كما يتميز الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB C للشحن.

كما يدعم الهاتف تقنية Dolby Atmos للصوتيات في مكبر صوتي بنظام ستريو، ويأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

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