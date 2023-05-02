تكنولوجيا: سامسونج تطلق تحديث جديد بتحسينات لكاميرة Galaxy S23 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دفعت شركة سامسونج تحديث جديد لمستخدمي هاتف Galaxy S23 Ultra، والذي يجلب تحسينات في آداء الكاميرة في الإضاءة المنخفضة.

قدمت شركة سامسونج هاتف Galaxy S23 Ultra بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، كما يعد هذا الإصدار من أفضل الهواتف في آداء الكاميرة الرئيسية.

ولقد حصد هاتف S23 Ultra الكثير من المراجعات الإيجابية بالفعل، كما يعد الإختيار المفضل للكثير من المستخدمين لما يتميز به الهاتف من آداء مذهل في الكاميرة الخلفية.

ومع الآداء الرائع لكاميرة الهاتف تقدم سامسونج تحديث جديد للبرمجيات يجلب مزيد من التحسينات للكاميرة، والتي تتضمن تحسينات في التصوير في الإضاءة المنخفضة.

كما يدعم التحديث الجديد للبرمجيات تعزيز التركيز التلقائي لآداء أسرع في التصوير، أيضاً يأتي معرض الصور بميزة جديدة تدعم المستخدمين في حذف الصور بشكل مباشر.

أيضاً يضيف التحديث تحسينات للكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع، حيث تعزز الصور التي تنتجها الكاميرة بآداء أقوى في الإضاءة المنخفضة.

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