شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تريند 901 مش الوحيد.. اعرف معنى نظام الرموز الجديد على تيك توك وانستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر على Instagram وTikTok مؤخرًا تريندات الأرقام الغامض، ولعل من أشهرها الذى يبدأ بـ900، ويعنى أنك تحب شخص ما، ثم انتشر نظام آخر أكثر تعقيدا حيث تتم إضافة رموز مثل o22 أو 045 إلى الحسابات، ولعل المنشورات التي تحتوي على رموز الأحرف الرقمية موجودة في كل مكان ولكن يبدو أن لا أحد يعرف ما تعنيه، إليك كل ما يجب أن تعرفه عن الأرقام العشوائية والأكواد بالملفات الشخصية، وفقا لما ذكره موقع " Thetab".

يتضمن الاتجاه إنشاء ملاحظة جديدة تحتوي على رمز سري بداخلها، يمثل الرمز حرفًا واحدًا من الأبجدية، فعلى سبيل المثال، يعني رقم 022 في الواقع الحرف "A"، وتهدف جميع الرموز المشفرة إلى عكس الحرف الأول من أول حرف من الكراش وهي تلميح إلى الشخص الذي قد يعجبك.

ويشير o33 إلى الحرف M و o45 يرمز إلى أي أسماء تبدأ بـ J، وتمت مشاركة الرموز السرية بالكامل على TiKTok، وأصبح تريند الأرقام شائعًا لأول مرة على Instagram Notes ولكنه وصل الآن إلى TikTok حيث يشارك الأشخاص قائمة التعليمات البرمجية الكاملة:

• A – o22

• B – o76

• C – o99

• D – 012

• E – 043

• F – o98

• G – o24

• H – o34

• I – o66

• J – 045

• K – o54

• L – o84

• M – o33

• N – o12

• O – o89

• P – o29

• Q – o29

• R – 056

• S – o23

• T – o65

• U – o41

• V – o74

• W – o77

• X – o39

• Y – o26

• Z -o10