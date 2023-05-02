شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: BeReal تطلق ميزة جديدة RealPeople تتعارض مع الغرض من التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق BeReal ميزة أخرى يبدو أنها تتعارض مع الغرض من التطبيق: موجز مخصص للأشخاص المشهورين بعمل خلاصة لأشخاص مشهورين فقط.

وبدلاً من تبادل الصور اليومية مع أصدقائك، ستتمكن الآن من معرفة ما يفعله أفضل الرياضيين والفنانين والناشطين في العالم، سيعرض الجدول الزمني "RealPeople" الجديد من BeReal صورًا التقطها الفنانون والرياضيون والناشطون، هذا ما تم نشره على موقع theverge

ويمنحك BeReal ، التطبيق الذي يروج لنفسه على أنه "أصدقاؤك على أرض الواقع"، نوافذ زمنية مختلفة كل يوم لالتقاط صورة ذاتية وصورة أمامية "سلفى" تتم مشاركتها مع الأصدقاء.

بيت القصيد من التطبيق هو مشاركة ما تنوي فعله مع الأصدقاء بشكل عشوائي، سواء كنت تفعل شيئًا مملًا مثل الاستلقاء في السرير أو الجلوس او شيء مهم أمام الكمبيوتر في العمل.

ولكن الآن، تقوم BeReal بإلقاء الغرباء في هذا المزيج، خلاصتها الجديدة، التي تسمى RealPeople ، هي "مخطط زمني منظم لأكثر الأشخاص إثارة للاهتمام في العالم" الذي يضم "مجموعة دائمة التغير" من الأشخاص البارزين من جميع أنحاء العالم، بيت القصيد من هذه الميزة هو إظهار أن المشاهير هم بشر عاديون مثلنا تمامًا (نعم ، حقًا).

و لا يتعلق RealPeople بالتأثير أو جمع الإعجابات أو التعليقات أو الترويج للعلامات التجارية"، "لن ترى الصور التي تم تعديلها باستخدام برنامج Photoshop أو توصيات المنتجات أو الإعلانات المقنعة في شكل مشاركات، إنها تحاول إظهار أننا جميعًا متشابهون أكثر مما نعتقد ".

يقوم التطبيق باختبار الميزة في المملكة المتحدة فقط في الوقت الحالي، والتي يمكنك الوصول إليها عن طريق تحديد علامة التبويب Discovery ثم الضغط على RealPeople. من هنا، يمكنك الرد على المنشورات باستخدام RealMoji أثناء التمرير عبر المخطط الزمني، بالإضافة إلى إخفاء المنشورات والإبلاغ عنها.

وتشير BeReal أيضًا إلى أنه يمكنك اقتراح شخص ما (أو بنفسك) للجدول الزمني لـ RealPeople من خلال هذا النموذج، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت BeReal قد اصطفت المستخدمين للحصول على خلاصتها بالفعل.

بعد أن ارتفعت شعبية BeReal في الصيف الماضي، هدأ هذا الضجيج قليلاً، كما يشير Casey Newton من Platformer ، جزء من السبب في ذلك هو أنه لم يضف أي ميزات جديدة ذات مغزى.

وفي الشهر الماضي، بدأ التطبيق في السماح للمستخدمين بالتقاط أكثر من صورة واحدة يوميًا، وهو ما يتعارض، مرة أخرى، مع ما اعتقدنا أن التطبيق كان يدور حوله.