شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستتيح للمستخدمين التحكم بشكل منفصل فى مستوى الصوت للمكالمات والإشعارات والان مع تفاصيل الخبر
حيث سيتم إصدار الميزة ، إما مع QPR3 أو أندرويد 14 في الأشهر المقبلة، وسيتم تقسيم شريط التمرير "حجم الرنين والإشعارات" إلى خيارين مختلفين - أحدهما للمكالمات والآخر للإشعارات فقط، وبهذه الطريقة ، لا يزال بإمكان المستخدمين تجاهل المكالمات دون الحاجة إلى خفض صوت الإشعارات إلى 0 أو العكس بالعكس - سماع المكالمات ولكن تجاهل مختلف أصوات التنبيه والرنين.
وقامت Google بتحديث طلب الميزة في أداة تعقب المشكلات الخاصة بها بما يلي: "الميزة المطلوبة ستكون متاحة في إصدار مستقبلي". من المحتمل جدًا أن يتم ذكر الميزة خلال 10 مايو I / O ، حيث من المحتمل أن يكشف Sundar Pichai ، الرئيس التنفيذي لشركة Google ، رسميًا عن أندرويد 14 والإعلان عن تاريخ الإطلاق.
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