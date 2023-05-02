شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "عراب الذكاء الاصطناعى" يستقيل من Google ليتحدث عن مخاطر التقنية بحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جيفري هينتون، الفائز مع اثنين آخرين من "عرابي الذكاء الاصطناعي" بجائزة تورينج لعام 2018 عن عملهم في الذكاء الاصطناعي، عن سبب استقالته من وظيفته في Google من أجل التحدث بحرية عن مخاطر الذكاء الاصطناعي، وفقًا لمقابلة مع الرجل البالغ من العمر 75 عامًا في صحيفة نيويورك تايمز.

وقال جيفري هينتون، إنه كان جزءًا من جوجل، ويأسف أنه يتركه وأنه عمله طوال حياته.

وأضاف هينتون، الذي كان يعمل لدى Google لأكثر من عقد من الزمان: "أعزّي نفسي بالعذر العادي: لو لم أفعل ذلك، لكان شخص آخر يفعل ذلك"، "من الصعب أن ترى كيف يمكنك منع الجهات السيئة من استخدامها لأشياء سيئة."

وأخطر هينتون شركة جوجل باستقالته الشهر الماضي، وتحدث يوم الخميس مع الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي مباشرة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، لم يتم الكشف عن تفاصيل تلك المناقشة، هذا العمل هو الذي أدى في النهاية إلى إنشاء ChatGPT و Google Bard.

وانضم الأكاديمي مدى الحياة إلى Google بعد أن استحوذت على شركة بدأها هينتون واثنين من طلابه، وأصبح أحدهم كبير العلماء في OpenAI طور هينتون وطلابه شبكة عصبية علمت نفسها التعرف على الأشياء الشائعة مثل الكلاب والقطط والزهور بعد تحليل آلاف الصور، هذا العمل هو الذي أدى في النهاية إلى إنشاء ChatGPT و Google Bard.

وفقًا لمقابلة نيويورك تايمز، كان هينتون سعيدًا بإشراف Google على التكنولوجيا حتى أطلقت Microsoft برنامج Bing الجديد الذي تم غرسه في OpenAI ، مما يمثل تحديًا لأعمال Google الأساسية وأثار استجابة "رمز أحمر" داخل عملاق البحث، يقول هينتون إن مثل هذه المنافسة الشرسة قد يكون من المستحيل إيقافها، مما ينتج عنه عالم به الكثير من الصور، والنصوص المزيفة ،بحيث لا يمكن لأحد أن يقول "ما هو صحيح بعد الآن".

وعمل كبير علماء Google ، جيف دين، على تخفيف الضربة بالبيان التالي: "نظل ملتزمين بنهج مسؤول تجاه الذكاء الاصطناعي، نحن نتعلم باستمرار لفهم المخاطر الناشئة مع الابتكار بجرأة أيضًا ".