تكنولوجيا: موتورولا تعلن عن هاتف Edge Plus للعام 2023 بسعر 800 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا في سوق الولايات المتحدة عن هاتف Motorola Edge Plus للعام 2023، بسعر 800 دولار.

يتميز هاتف Motorola Edge Plus (2023) بمواصفات تحاكي هاتف Moto Edge 40 Pro الذي انطلق للأسواق العالمية.

ويضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما تدعم شاشة الهاتف معدل تحديث 165Hz، وتقنية HDR10+، وأيضاً تقنية Dolby Vision.

كما يتميز Motorola Edge Plus بثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية التي تتميز بدقة 60 ميجا بيكسل وتدعم تسجيل فيديو بدقة 4K.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8 بحجم مستشعر 1/1.55 إنش، وميزة التثبيت البصري.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.6 ويدعم لقطات portrait بحجم مستشعر 1/2.93 إنش، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، وحجم مستشعر 1/2.76 إنش والذي يدعم لقطات macro ويتميز بزوايا عرض فائقة الإتساع.

أيضاً يدعم هاتف Edge Plus تقنية الشحن السريع بقدرة 68W، والشحن اللاسلكي بقدرة 15W، والشحن العكسي بقدرة 5W، مع بطارية بقدرة 5100 mAh.

وينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، ويدعم الهاتف طبقة من Gorilla Glass Victus في الجانبين مع إطار من الألومنيوم، أيضاً يأتي الهاتف بمعايير IP68.

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