تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تصميم هاتف Honor X50 بشاشة مسطحة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق هاتف Honor X50، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هذا الإصدار الذي يتميز بشاشة مسطحة.

أوضحت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التصميم المميز لكاميرة Honor X50 الخلفية، حيث يضم الهاتف كاميرة رئيسية بتصميم دائري يحاكي كاميرة Honor X40.

ويختلف هاتف Honor X50 عن الإصدار السابق في تصميم الشاشة، حيث تميز هاتف X40 بتصميم منحني في الشاشة، بينما يأتي الإصدار الجديد بتصميم مسطح.

ولقد قدمت Honor إصدارها السابق Honor X40 بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة في هذا الإصدار معدل تحديث 120Hz، وتعتيم 1920Hz.

أيضاً يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 695، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما انطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة Magic UI 6.1.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية جاء هاتف Honor X40 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع فلاش LED ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تتميز الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5100 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

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