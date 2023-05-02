تكنولوجيا: إطلاق أجهزة العرض BenQ TK860i و W2710i 4K بدعم HDR-PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت BenQ عن جهازي عرض جدد مع دعم 4K HDR-PRO. سيتم إطلاق BenQ TK860i و W2710i قريبًا في الاتحاد الأوروبي مع نسبة سطوع تصل إلى 3300 لومن وما يصل إلى 100٪ من تغطية مساحة الألوان Rec.709.

تم تجهيز كل من أجهزة العرض TK860i و W2710i بنظام مكبر صوت 2.1 قناة وهم يعملان على اجهزة تلفزيون أندرويد. ويعتبر BenQ TK860i جهاز عرض بدقة 4K مع سطوع يبلغ 3300 لومن و 98٪ من تغطية الألوان Rec.709.

ويدعم ايضا جهاز BenQ W28710i دقة 4K مع دعم HDR10+. وهو يستخدم TK860i تقنية HDR-PRO من BenQ لتحقيق تباين محسن.

يتميز W2710i بحد أقصى للسطوع يبلغ 2200 لومن، مع 95٪ من الوان DCI-P3 و 100٪ من تغطية التدرج اللوني Rec.709. ويمكن لأجهزة عرض BenQ الجديدة إلقاء صور تصل إلى 150 بوصة بمعدل يصل إلى 24 إطارًا في الثانية.

تساعد أدوات Active Iris و Dynamic Black على تحسين التباين في كلا جهازي العرض. ومع دعم Android TV، يمكنك بث المحتوى من مواقع البث الشهيرة مثل Netflix و Prime Video. ومن الممكن أيضًا إرسال المحتوى لاسلكيًا من جهاز محمول عبر Google Chromecast.

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علاوةً على ذلك، يتم دعم Google Voice Assistant على جهازي عرض BenQ الجديدين. ويحتوي الجهازين على مكبرين مدمجين بقوة 5 واط treVolo يمكن زيادة سعتهما من خلال الاتصال بمكبرات صوت خارجية. ولقد تم تجهيز أجهزة العرض بمجموعة من المنافذ بما في ذلك HDMI و USB.

تأتي أجهزة العرض BenQ TK860i و W2710i مزودة بجهاز تحكم عن بعد مزود بمفاتيح اختصار للخدمات الشائعة مثل YouTube و Disney+. سيتم إطلاق كلا جهازي العرض هذا الشهر في الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن تفاصيل الإطلاق المحددة غير معروفة بعد.

سيتم بيع أجهزة العرض في الاتحاد الأوروبي مقابل 1799 يورو (2000 دولار أمريكي تقريبًا). تفاصيل التوفر العالمي لأجهزة عرض BenQ الجديدة غير متوفرة في الوقت الحالي.

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