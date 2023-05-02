شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة تسمح لمستخدمى أندرويد بنقل الدردشات بدون Google Drive والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت ميتا مؤخرًا ميزات جديدة إلى واتساب، تتضمن بعض أحدثها استخدام نفس حساب واتساب على أربعة أجهزة في وقت واحد، وحفظ الرسائل المختفية في وقت لاحق، لكن بعض التسريبات لخبراء واتساب تشير أن تطبيق المراسلة الفورية يعمل على ميزة أخرى ستسهل على مستخدمي أندرويد تبديل الدردشات بين الأجهزة وأيضًا إزالة اعتمادها على جوجل.

ويسمح واتساب حاليًا لمستخدمي أندرويد بالنسخ الاحتياطي لمحادثاتهم ووسائطهم على Google Drive حتى يتمكنوا من استعادتها على جهاز جديد عند الحاجة.

ومع ذلك فإن هذا يجعل مستخدمي أندرويد يعتمدون على Google Drive لأن واتساب ليس لديه أي ميزة مخصصة لنفسه.

وأبلغ موقع Wabetainfo ، وهو موقع يتتبع أحدث التطورات عبر واتساب، أن التطبيق يقوم بتطوير ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد، حيث بدأ في اختبار ميزة نقل الدردشة الجديدة هذه لمستخدمي أندرويد، والتي لا تعتمد على Google Drive للنسخ الاحتياطي.

كيف سيعمل تطبيق WhatsApp chat Transfer

وفقًا للتقرير يقوم واتساب بإصدار ميزة نقل الدردشة الجديدة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية مع واتساب بيتا لتحديث Android 2.23.9.19 المتاح على متجر جوجل بلاي.

بمجرد توفرها ستسمح ميزة نقل الدردشة ضمن إعدادات WhatsApp> الدردشات للمستخدمين بنقل محفوظات الدردشة الخاصة بهم إلى جهاز أندرويد جديد.

لبدء عملية الترحيل سيتعين على المستخدمين مسح رمز الاستجابة السريعة واتباع التعليمات لاسترداد جميع محفوظات وبيانات الدردشة الخاصة بهم، بما في ذلك الوسائط.

ستوفر الميزة أيضًا للمستخدمين تجربة ترحيل سريعة وسهلة لأنها تلغي الحاجة إلى النسخ الاحتياطي اليدوي لمحفوظات الدردشة إلى Google Drive ، والتي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً اعتمادًا على حجم سجل الدردشة.

من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا، سيتمكن المستخدمون بسهولة من نقل محفوظات الدردشة الخاصة بهم من جهاز Android القديم إلى جهاز Android جديد دون المرور بعملية النسخ الاحتياطي والاستعادة لأن الترحيل تلقائي.

والجدير بالذكر أن الميزة الجديدة قيد الاختبار حاليًا ويمكن فقط لمختبري الإصدار التجريبي المحددين اختبارها.

ومع ذلك سيصدر واتساب قريبًا الميزة لجميع أجهزة أندرويد في التحديثات المستقبلية للتطبيق.

كذلك يعمل واتساب على ميزة أخرى لمستخدمي أندرويد الذين يستخدمون تطبيق المراسلة الفورية على الأجهزة اللوحية.

تكشف Wabetainfo في تقاريرها الأخرى أن واتساب المملوك لـ Meta يختبر ميزة جديدة لبعض مستخدمي الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.

تشير التقارير إلى أن الميزة ستسمح للمستخدمين بأداء مهام متعددة على نافذة الكمبيوتر اللوحي الكبيرة الخاصة بهم من خلال السماح لهم بتقسيم الشاشة إلى جزأين: أحدهما لقائمة الدردشة والآخر للمحادثة الحالية. بهذه الطريقة، سيتمكن المستخدمون من التبديل بسهولة بين الدردشات دون فقد أي رسائل.

ستكون الميزة اختيارية وسيتمكن المستخدمون من إيقاف تشغيل خيار تقسيم الشاشة في أي وقت من خلال النقر على إعدادات واتساب ثم الدردشات وتبديل الخيار لتعطيل العرض جنبًا إلى جنب.

الميزة قيد الاختبار التجريبي حاليًا وستتوفر لمزيد من المستخدمين قريبًا.