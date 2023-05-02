شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستتيح للمستخدمين التحكم فى بشكل منفصل بمستوى الصوت للمكالمات والإشعارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرف نظام التشغيل أندرويد باحتوائه على العديد من الميزات، بعضها أكثر غموضًا من البعض الآخر ولكن أحدها مفقود منذ إطلاق الإصدار الأول منذ ما يقرب من 15 عامًا - شريط تمرير منفصل للصوت للمكالمات والإشعارات، ووفقًا لـ 9to5Google ، سيحدث هذا أخيرًا ، حيث نفذت Google أمر ADB مرة أخرى في ديسمبر.

حيث سيتم إصدار الميزة ، إما مع QPR3 أو أندرويد 14 في الأشهر المقبلة، وسيتم تقسيم شريط التمرير "حجم الرنين والإشعارات" إلى خيارين مختلفين - أحدهما للمكالمات والآخر للإشعارات فقط، وبهذه الطريقة ، لا يزال بإمكان المستخدمين تجاهل المكالمات دون الحاجة إلى خفض صوت الإشعارات إلى 0 أو العكس بالعكس - سماع المكالمات ولكن تجاهل مختلف أصوات التنبيه والرنين.

وقامت Google بتحديث طلب الميزة في أداة تعقب المشكلات الخاصة بها بما يلي: "الميزة المطلوبة ستكون متاحة في إصدار مستقبلي". من المحتمل جدًا أن يتم ذكر الميزة خلال 10 مايو I / O ، حيث من المحتمل أن يكشف Sundar Pichai ، الرئيس التنفيذي لشركة Google ، رسميًا عن أندرويد 14 والإعلان عن تاريخ الإطلاق.