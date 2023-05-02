شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إضافة Dynamic Island الخاص بآيفون إلى هاتف أندرويد الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جلب إطلاق iPhone 14 Pro عددًا من التغييرات والإضافات إلى مجموعة هواتف آبل الذكية وأحد أروعها هو Dynamic Island - قسم من الشاشة حول فتحة ثقب الكاميرا السيلفي التي تتوسع وتتغير لتقديم الإخطارات وعرض المقطوعات الموسيقية.

إنها ميزة متعددة الاستخدامات مع الكثير من الإمكانات، حتى لو لم يتم تحقيق هذه الإمكانات بعد، وهي متوفرة فقط على Apple iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

ومن غير المحتمل أن تكون مفاجأة أن تطبيقات أندرويد تمكنت من محاكاة هذه الميزة بسرعة بعد إعلان iPhone 14 Pro ، وأبرز هذه التطبيقات هو DynamicSpot.

وتم إطلاق DynamicSpot بعد أسابيع فقط من الكشف عن Dynamic Island ، ويوفر وظائف مماثلة لميزة عنوان آبل، مع مجموعة واسعة من الخيارات القابلة للتخصيص ودعم التطبيقات.

إليك كيفية استخدام "ديناميك سبوت" للحصول على "ديناميك آيسلاند" الخاص بـ "آيفون" على هاتف أندرويد الخاص بك.

كيفية تنزيل DynamicSpot وتثبيته

ستحتاج إلى تنزيل التطبيق وتثبيته قبل أن تتمكن من البدء.

الخطوة 1: توجه إلى "ديناميك سبوت" على متجر جوجل بلاي.

الخطوة 2: حدد تثبيت ثم انتظر حتى ينتهي التنزيل، ثم ابحث عنه في قائمة التطبيقات وافتحه.

كيفية إضافة Dynamic Island إلى هاتف Android الخاص بك

الخطوة 1: افتح التطبيق وحدد التالي للبدء.

الخطوة 2: ستظهر لك قائمة بالتعليمات التي يجب اتباعها لإعداد التطبيق.

أولاً، اختر تحديد التطبيقات لاختيار التطبيقات التي يمكنها تشغيل DynamicSpot.

تعد سبوتيفاي ويوتيوب ميوزيك و Audible وغيرها من تطبيقات الموسيقى أو الوسائط المتعددة مكانًا جيدًا للبدء ، ولكن يمكنك أيضًا تضمين تطبيقات المراسلة أيضًا.

حدد التطبيقات التي تريدها، ثم اختر زر الرجوع في الجزء العلوي الأيسر للمتابعة.

الخطوة 3: حدد الوصول إلى الإشعارات، ثم اختر DynamicSpot من القائمة وقم بالتبديل إلى السماح بالوصول إلى الإشعارات ثم السماح. يمنح هذا التطبيق القدرة على عرض إشعاراتك.

الخطوة 4: حدد الرسم على الشاشة> التالي ثم DynamicSpot ، وقم بالتبديل إلى استخدام DynamicSpot ثم السماح.

يسمح هذا للتطبيق برسم DynamicSpot على التطبيقات الأخرى.

الخطوة 5: حدد تم ثم اسمح للسماح بتشغيل التطبيق في الخلفية.