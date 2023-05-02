شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنقل ملفات البودكاست إلى تطبيق YouTube Music والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل أن مستخدمي تطبيق YouTube Music سيبدأون في الحصول على دعم البث الصوتي" البودكاست" قريبا، حيث سيتم اتاحتها في البداية لمستخدمي الولايات المتحدة.

وبحسب موقع gsmarena الهندى، فإن الميزة الجديدة، التي تم طرحها في فبراير، لن تتطلب خطة YouTube Music مدفوعة، وستعمل الميزة تمامًا مثل أي محتوى AV آخر، وستكون متاحة عند الطلب، وفي وضع عدم الاتصال، في الخلفية أثناء الإرسال والتبديل بين الصوت والفيديو، ومع ذلك، لم تذكر جوجل اذا كانت كل هذه الأشياء ستأتي مجانًا.

لكن شركة جوجل لم تكشف مصير تطبيق Podcasts، حيث تم حذفه في الوقت الحالي من بحث جوجل، وقد ظهر اخر تحديث له في أغسطس 2022، وحاليًا، تعتبر ملفات البودكاست على YouTube Music لا تقارب الكمية الموجودة على النظام الأساسي الأصلي، لكننا من المتوقع أن يتغير هذا مع تقدم الانتقال.