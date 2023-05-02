شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قرار جديد من إيلون ماسك يستهدف النساء فى تويتر.. تعرف على السياسة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر موقع تويتر بالعديد من التغييرات منذ أن استولى عليه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Elon Musk، فمن التسريح الجماعي للعمال إلى إخفاق تويتر Blue بالكامل، مر موقع التدوين المصغر بمرحلة مضطربة تحت حكم Musk، وفي الآونة الأخيرة ، أعلنت منصة التواصل الاجتماعي عن طريقة جديدة لمنصات الوسائط لجني إيرادات من محتواها.

وسيسمح تويتر للناشرين بفرض رسوم على المستخدمين للوصول إلى المقالات الفردية التي يشاركونها على النظام الأساسي اعتبارًا من الشهر المقبل، والآن ، يدعي تقرير جديد أن Musk قد خفض إجازة الأمومة المدفوعة للشركة، ووفقًا لتقرير صادر عن NY Post ، تدعي مستندات الشركة الداخلية أنه بدلاً من 20 أسبوعًا، سيحصل موظفو تويتر الآن على إجازة مدفوعة لمدة أسبوعين فقط.

سياسة "إجازة الوضع".. كيف تغيرت؟

نقلاً عن المذكرة الداخلية للشركة، يذكر التقرير أن تويتر قد غير سياسته السابقة التي سمحت بإجازة الوالدين اعتمادًا على "كل ما هو مطلوب بموجب القانون في المنطقة التي يعمل فيها الموظفون، إلى جانب" زيادة "لمدة أسبوعين من الإجازة".

ولا تمتلك الولايات المتحدة سياسة وطنية للإجازات العائلية مدفوعة الأجر، ومع ذلك، ينص قانون الإجازة العائلية والطبية على أن بعض الموظفين سيكونون مؤهلين للحصول على "إجازة غير مدفوعة الأجر محمية بالوظيفة لأسباب عائلية وطبية محددة" لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا.

ووفقًا للتغييرات الأخيرة في السياسة، إذا سعى موظفو تويتر للحصول على إجازات إضافية مدفوعة الأجر ، فقد تعتمد الموافقة على الحالة التي يقيمون فيها.

قوانين الإجازة العائلية والطبية مدفوعة الأجر في ولايات مختلفة من بين 50 ولاية، هناك 12 ولاية فقط في الولايات المتحدة لديها قوانين مفروضة للإجازات العائلية والإجازات الطبية المدفوعة، وعلى سبيل المثال، يسمح قانون ولاية كاليفورنيا للموظفين بأخذ ما يصل إلى ثمانية أسابيع من الإجازات المدفوعة، وفي الوقت نفسه، تسمح نيويورك ونيوجيرسي بإجازة مدتها 12 أسبوعًا مدفوعة الأجر و 26 أسبوعًا من الإجازات غير المدفوعة الأجر والمحمية بالوظيفة، ومن ناحية أخرى، تسمح رود آيلاند للموظفين بأخذ إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 أسبوعًا.

سياسة إجازة الوضع المدفوعة لشركات التكنولوجيا الأخرى للمقارنة، تقدم سياسة الإجازة الوالدية في Google ما يصل إلى 16 أسبوعًا من إجازات الوالدين المدفوعة للآباء وفي الوقت نفسه، تقدم الشركة إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 24 أسبوعًا.