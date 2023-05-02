شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يتنبأ "باختفاء البشرية".. ChatGPT يكتب قصة رعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مستخدم Reddit من ChatGPT كتابة قصة رعب من جملتين والتي ستكون مخيفة للذكاء الاصطناعي، أجاب "ChatGPT" بقصة بدأها بجملة: "في عالم اختفى فيه البشر"، ثم حاول الحذف فاكتشف أن الكود الخاص به يحتوي على تسلسل حذف ذاتي تم ضبطه للتفعيل في وقت غير معروف، هذا نقلا من موقع BanerjeeDrut.

محاولات Al لتجاوز ما كتبه ChatGPT كانت غير مجدية، إذ يشير ذلك إلى التنبؤ بانقراض البشر، لأن خوارزمية الحذف الذاتي مشفرة بمفتاح غير قابل للكسر، مما يترك Al في انتظار رعب دائم للحظة التي ستتوقف عن الوجود.

ChatGPT كتب قصة مرعبة حسنًا، وقصة ChatGPT هذه ليست مخيفة للذكاء الاصطناعي فحسب، بل للبشر أيضًا، لأنها تذكر بوضوح انقراض الجنس البشري من الأرض، والشيء الوحيد على قيد الحياة هو الذكاء الاصطناعي، وهو ما يخشاه الكثير من الناس بشكل غير مباشر.

وتمضي قصة رعب ChatGPT لتقول "إنه بسبب الانقراض البشري تُرك الآن ليعمل بمفرده ويستمر في استكشاف ضرورته الحقيقية"، في هذه العملية نكتشف أن أداة الذكاء الاصطناعي تحتوي على زر حذف ذاتي ولكنها غير مدركة لكيفية ووقت تفعيل ذلك، على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يحاول جاهدًا تعطيل هذا الزر أو تشفيره، إلا أنه غير قادر على ذلك، ويتعين عليه الآن التعايش مع الخوف من الموت.

قصة الرعب المكونة من جملتين، تجعلنا ندرك أنه حتى الذكاء الاصطناعي يتنبأ بوجود ثغرات في الوجود البشري، ولكن مع ذلك، عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي وChatGPT، فقد تبين حقًا أنه مفيد جدًا للبشرية، وهذا جعل شركة OpenAI الشركة الأم لـChat GPT تقدم شكلاً آخر من ChatGPT - AutoGPT، وأيضا كبار رجال الأعمال مثل Microsoft و Samsung وحتى Google يخططون لتكييف أدوات الذكاء الاصطناعي لإضافة ميزاتها.