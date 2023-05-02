تكنولوجيا: الإعلان عن سلسلة أجهزة التلفاز TCL Q10H Mini LED بسطوع يصل إلى 3000 nit

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت TCL عن سلسلة أجهزة التلفاز TCL Q10H التي تنطلق بشاشات Mini LED وسطوع يصل إلى نسبة 3000 nit.

تنطلق سلسلة أجهزة التلفاز TCL Q10H التي تتميز بإضاءة Mini LED في 2304 قسم من الشاشة، بينما يصل مستوى السطوع إلى 3000 nit، كما تنطلق الأجهزة بأحجام 65، و75، و85 وأيضاً 98 إنش.

ويتميز جهاز TCL Q10H بحجم 85 إنش بإضاءة Mini LED في 2304 قسم من الشاشة، وسطوع 3000 nit، كما تتبنى سلسلة TCL Mini LED TV Q10H تصميم مميز بحواف نحيفة HVA، مع تقنية تدعم خفض الإنعكاس.

أيضاً تتميز أجهزة TCL Q10H Mini LED TV وسلسلة TCL Mini LED TV Q10H مع شاشة Huaxing HVA عالية الجودة.

وتقدم تقنية Mini LED شفافية أعلى في الشاشة مع خفض الإنعكاس في الشاشة، مع نظام الإضاءة الخلفية في Q10H مع شريحة 576، بعمق ألوان 16بت في الصورة.

كما تتميز الصورة بواقعية أكثر وألوان طبيعية مع دعم ضبط الإضاءة الخلفية للشاشة في الوقت الفعلي للعرض، أيضاً يضم TCL Q10H شريحة Lingyao M2، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

أيضاً يتميز الجهاز بنظام صوتيات Hi-Fi إحترافي بقنوات 2.1، ودعم لمعدل تحديث 144Hz، ودقة عرض 4K، كما تدعم محتوى بدقة 4K ومعدل تحديث 120Hz، ومحتوى بدقة 4K ومعدل 60Hz، وأيضاً محتوى بدقة 4K ومعدل تحديث 240Hz، ويبدأ سعر الجهاز من 1157 دولار، بينما يأتي أعلى نموذج من TCL Q10H بحجم 98 إنش وسعر 3761 دولار.

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